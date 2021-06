Stranger Things saison 4 : David Harbour tease une saison “plus grande” et “une renaissance” pour Hopper

David Harbour tease une saison 4 de Stranger Things encore plus grande et se confie sur la « renaissance » de son personnage Hopper.

David Harbour est actuellement en promotion pour le film Black Widow, mais évidemment, la conversation finit souvent par se tourner vers la prochaine saison de Stranger Things que les fans attendent avec impatience.

Dans une conversation avec Collider, Harbour a parlé de la saison 4 à venir qui sera apparemment différente des autres. L’acteur a comparé le parcours de Jim Hopper à celui de Gandalf, « Je suis vraiment intéressé par cette résurgence « , et a teasé une saison différente et plus importante en termes d’échelle.

« Je veux dire, c’est plus grand, c’est la première chose. Dans la portée, dans l’échelle, même dans l’idée que nous ne sommes plus à Hawkins. Du point de vue local, nous sommes plus grand. Nous introduisons de nouvelles choses, mais nous resserrons et terminons également dans une certaine direction pour que cela ait une fin claire, propre et précise à un moment donné, dont je ne peux pas vraiment parler. »

.Mais si Harbour ne peut pas parler de la saison en général, il s’est confié sur le parcours de Jim Hopper qu’il compare à une « renaissance », comme Gandalf, une métaphore qu’il avait déjà utilisé.

« Je peux parler de Hopper. Je suppose que je dis cela à propos de beaucoup de saisons, mais c’est ma saison préférée, dans le sens où il est à son plus pur, il est le plus vulnérable, dans un sens. Il est, comme nous l’avons vu, dans cette prison russe, donc nous devons le réinventer dans un sens. Il peut renaître à partir de ce qu’il est devenu, et nous avions toujours en quelque sorte planifié cette presque résurrection comme Gandalf qui meurt, puis Galdalf le Gris qui réapparaître, et je suis vraiment intéressé par cette résurgence. »

« Nous explorons de nombreux fils de sa vie qui ont simplement été évoqués et que nous voyons beaucoup plus. Et il y a de vraies surprises dont on ne sait rien qui vont commencer à sortir de là et jouer gros au fur et à mesure que la série avance. »

Il insiste pour dire que c’est sa saison favorite : « C est vraiment ma saison préférée. J’adore. Les scripts s’améliorent toujours […] c’est si bon. Et ces gars [les showrunners, Matt et Ross Duffer], vont dans des directions différentes, dont les fans ont plusieurs points de vue, mais je dirai que l’écriture continue d’être de son genre particulier et spécifique, tout ce qu’ils font chaque saison est tout simplement extraordinaire. Et ça, encore une fois, on le dépasse. C’est comme si je sentais que c’était une grande et belle saison. J’ai hâte que les gens le voient. »

Stranger Things reviendra plus tard sur Netflix, en attendant les nouveaux épisodes, les 3 premières saisons sont disponibles sur Netflix.

Source : Collider / Crédit ©Netflix