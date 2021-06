Kaamelott Premier Volet : Une bande annonce épique haute en couleurs et en rires !

Découvrez une nouvelle bande annonce moins énigmatique pour Kaamelott premier volet, la suite des aventures du Roi Arthur et ses comparses, en trilogie sur grand écran

C’est peut-être l’un des films français les plus attendus de l’été. Plus d’un an après sa sortie initialement prévue mais repoussée par la crise Sanitaire, la trilogie d’Alexandre Astier faisant suite à la série Kaamelott et au livre V arrive en salle avec son premier volet.

Un premier volet qui se dévoile de plus en plus depuis deux semaines entre posters et extraits promettant du pur Kaamelott comme seul le cinéaste, scénariste, acteur et musicien sait le faire, mais aussi un véritable long métrage de fantasy ambitieux, à l’image des mélodies que le cerveau a pu entendre sur la bande originale de ce dernier.

Voici qu’à un mois jour pour jour de sa sortie, Kaamelott Premier Volet se dévoile avec une bande annonce. Une bande annonce épique qui rivalise avec des cultes de fantasy du petit et du grand écran, tout en restant du pur Kaamelott, servi par des décors, des costumes et des couleurs à couper le souffle. De quoi ravir les fans de fantasy médiévale et de films de costumes.

Vous remarquerez qu’en illustration de cette bande annonce, cette fois la saga du Maitre Astier s’accompagne d’une carte de la Bretagne, qui ne manquera pas de rappeler les cartes de Game of Thrones ou du Seigneur des Anneaux. Les cartes, marqueurs des mondes de fantasy, bien que cette épopée soit inspirée de légendes médiévales.

Pour les absents ou les en retard, Kaamelott Premier Volet, se déroule des années après la fuite d’Arthur du royaume de l’Ogre, pour Rome, alors qu’il a offert le pouvoir à son ennemi Lancelot. Dans ce volet, le célèbre héros qui finissait la saga en série au bord de la mort et en dépression revient en Bretagne dix ans après, mais on ne sait guère pourquoi… un retour que personne ne croit en son pays, puisque tout le monde le croit mort… sauf Perceval bien sur !

Malgré la tyrannie de Lancelot ( au costume très… particulier comme on peut le voir sur la bande annonce), Arthur va rejoindre la résistance alors que les troupes de Lancelot vont essayer d’attraper l’ancien Roi. Sièges, baliste, organisation toujours fastidieuse avec ses compères… La bande annonce promet un film qui plaira aux fans à coup sûr dans la lignée de ce qui a fait de Kaamelott un culte.

Le film Kaamelott Premier Volet sortira pour de bon en salle le 21 juillet prochain. Un mois, c’est assez long pour se refaire un petit intégrale en révision non ?

Kaamelott le film -1er Volet : Une bande annonce

Crédit photos : ©SND