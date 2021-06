Batwoman saison 2 : Batwing entre en jeu et Kate est-elle perdue ? (Spoilers et promo finale)

Découvrez la promo du dernier épisode de la saison 2 de Batwoman avec Batwing qui entre en jeu et Kate qui semble perdue. Spoilers.

La saison 2 de Batwoman arrive à sa fin la semaine prochaine avec l’épisode 18. L’avant dernier épisode a révélé que Kate Kane n’était pas vraiment revenue et que Circe est encore très présente dans sa tête. En effet, la semaine dernière, la Bat Team pensait avoir fait revenir Kate mais clairement elle a toujours la personnalité de Circe. Cette semaine, elle a dupé toute la Team pour avoir des informations sur la Batcave.

Pendant ce temps, Ryan est piégée par les Crows corrompus qui ont été recrutés par Sionis (qui sait qu’elle est Batwoman). Elle est arrêtée pour possession de drogue qui bien évidemment ont été plantés dans ses affaires. L’agent de libération conditionnelle de Ryan refuse de croire qu’elle a été piégée par Sionis et le GCPD, jusqu’à ce que Ryan lui dise qu’elle est Batwoman. Deux agents du GCPD tentent d’attaquer Ryan et l’agent de libération conditionnelle, mais Ryan se défend, ce qui prouve à l’agent qu’elle est Batwoman. Elle lui donne sa carte-clé pour l’aider à s’échapper.

Ryan retourne à la Batcave et essaie de libérer l’équipe, mais est poursuivie par Kate/Circe. Circe menace de tirer sur chacun des membres de la Bat Team avec une arbalète, avant que Ryan n’intervienne, et les deux se battent. La Bat Team s’échappe et menace de tirer sur Kate avec l’arbalète, mais elle part avec le Batsuit et tous les trophées des méchants récoltés par Bruce.

Tavaroff et Sionis examinent les trophées de Batman, et Sionis soutient qu’il va réussir là où les autres méchants ont échoué. Il fournit à Tavaroff des fioles de venin de Bane. Pendant ce temps, Circé découpe la combinaison de Ryan, dessinant une égratignure sur le symbole de la chauve-souris.

La semaine prochaine, l’épisode devrait contenir une bataille épique, alors que Roman Sionis / Black Mask (Peter Outerbridge) provoque le chaos à Gotham City. Black Mask devrait utiliser les outils des anciens méchants de Batman pour transformer le GCPD en super-vilains. Comme le révèle la bande-annonce, cela conduira aux débuts de Menace, le nom de code de méchant de Russell Tavaroff (Jesse Hutch) dans les comics.

Ce sera aussi les débuts de Luke Fox en Batwing. Compte tenu de la rivalité entre Tavaroff et Luke qui a été vue durant la saison, il sera intéressant de voir comment leur face à face final se déroulera. De son côté, Ryan remettra en question son statut d’héroïne. Pendant ce temps, la tentative d’Alice de sauver sa sœur signifie une autre rencontre avec Circe. Dans une confrontation épique, des alliances et des transformations inattendues bouleverseront Gotham tel que nous le connaissons.

Le final de Batwoman, c’est le dimanche 27 juin sur la CW.

Batwoman saison 2 – Promo finale