H : La série médicale culte de Canal+ sur Netflix

La série hospitalière culte de la fin des années 90, H arrive bientôt sur Netflix.

Que les fans de H se réjouissent, ils vont bientôt pouvoir binge-watcher la série culte. Le compte officiel de Netflix a annoncé que la série arriverait bientôt sur la plateforme. Evidemment, il ne donne pas encore de date, mais ça ne devrait pas tarder.

Sitcom médicale adorée par le public et les critiques, H a fait les beaux jours de Canal+ à la fin des années 90 /début des années 2000. Créée par Kader Aoun, Xavier Matthieu et Éric Judor, H fut diffusée entre 1998 et 2002. La série suivait le quotidien déjanté du personnel « bras casés » de l’hôpital Raymond-Poincaré de Trappes, en région parisienne.

Au casting, on trouvait Jamel Debbouze, qui incarnait Jamel le standardiste ; Éric Judor jouait Aymé Césaire, l’infirmier du service d’orthopédie et son comparse Ramzy Bedia était dans le rôle de Sabri Saïd, un brancardier / barman. Jean-Luc Bideau était Max le chirurgien, Sophie Mounicot jouait Clara Saulnier l’infirmière en chef et Catherine Benguigui était Béa, la médecin du service d’orthopédie.

Certains trouveront peut-être que la série à mal vieillie et que certaines blagues ne se feraient plus en 2020 mais à l’époque, H avait réécrit les codes de la sitcom à la française et avait réussit à se démarquer par sont écriture et la folie douce de ses personnages.

Crédit ©Canal+