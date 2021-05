The Flash le film : Andy et Barbara Muschietti teasent deux “Bruce Wayne” (photos)

Le réalisateur Andy Muschietti et sa sœur productrice Barbara Muschietti, teasent la présence de deux Bruce Wayne en images dans le film The Flash.

Alors que le tournage du film The Flash se déroule en ce moment, le réalisateur Andy Muschietti a partagé quelques photos dans les coulisses du tournage. Il a posté une photo d’une chaise d’acteur avec le nom « Bruce Wayne » sur le devant. Il a également posté une image d’une autre chaise sur laquelle il est écrit « Barry », pour Barry Allen joué Ezra Miller.

Depuis un certain temps, on sait que Ben Affleck reprendra son rôle de Bruce Wayne une dernier fois, cette chaise est donc probablement la sienne. Mais on sait aussi qu’il y a de fortes chances que Michael Keaton reprenne son rôle des films classiques.

View this post on Instagram A post shared by Andy Muschietti (@andy_muschietti)

View this post on Instagram A post shared by Andy Muschietti (@andy_muschietti)

Cette théorie de multiple Bruce Wayne se concrétise avec une autre image postée par la productrice Barbara Muschietti. Elle a posté l’image d’une chaise avec écrit également dessus « Bruce Wayne » et elle semble être une chaise différente. « Mon frère Andy Muschietti a posté une chaise, alors j’en poste une aussi, » écrit-elle.

View this post on Instagram A post shared by Barbara Muschietti (@barbaramus)

The Flash s’inspirera de l’arc des comics The Flashpoint Paradox, qui voit le Speedster voyager dans le temps pour sauver sa mère. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu, ce qui modifie la timeline. Le film devrait tirer avantage du multiverse et ouvrir les horizons du DCEU.

Au casting du film, en plus de Miller, Affleck et Keaton, on trouve aussi, Kiersey Clemons, Sasha Calle et Ron Levingston.

The Flash est toujours prévu pour une sortie le 2 novembre 2022.

Source : MovieWeb / Crédit ©Warner Bros/Andy Muschietti /Barbara Muschietti