Grey’s Anatomy saison 17 : Comment Avery s’en va et un autre acteur quitte la série (spoilers)

Découvrez comment Avery Jackson dit au revoir à Grey’s Anatomy et la série voit aussi un autre départ. Spoilers.

Il y a deux semaines, on apprenait que Jesse Williams quittait Grey’s Anatomy après 12 ans. Cette semaine, c’était son dernier épisode. Après avoir rejoint la série dans la saison 6 en tant que résident de Mercy West, Jackson a décidé de déménager à Boston pour diriger la Fondation Harper Avery. Il a réussi a convaincre April de venir avec lui pour pouvoir continuer à élever leur fille Harriet ensemble.

Après avoir remis sa démission à Bailey (Chandra Wilson), il a dit au revoir à Jo (Camilla Luddington). Il a ensuite annoncé la nouvelle à une Meredith (Ellen Pompeo) en bonne santé, qui finit par réaliser qu’elle était la dernière à sortir de leur classe de résidence. Tout le monde est mort ou est parti. Mais ceci ne fut pas leur dernier échange. Si Jackson n’a pas assisté aux applaudissements de sortie de Mer, c’est lui qui l’a ramenée à la maison.

Au revoir Koracick

Jackson a ensuite croisé Tom Koracick (Greg Germann), qui l’a supplié de lui donner un travail. Comme Tom l’a expliqué, quand il luttait contre COVID, il a perdu six colocataires et il était le seul homme blanc. Maintenant, il veut contribuer à rendre le monde meilleur. « Laisse-moi devenir digne d’avoir été épargné », a-t-il dit à Jackson. « Je veux être un allié. » Finalement, Jackson a accepté de le laisser venir travailler à la fondation.

C’est donc aussi le départ de Greg Germann qui quitte aussi la série en tant que régulier. Cependant, selon EW, il est possible qu’il revienne en tant que guest star.

En fin de compte, la scène finale de Jackson était simple : il passe devant l’hôpital en voiture une dernière fois, nous avons eu un montage de moments merveilleux, puis il est parti. Il s’en va pour Boston où il rejoint April et Harriet.

La semaine prochaine, comme on le voit dans la promo, Meredith n’est pas sûre de pouvoir reprendre le travail, ce qui contrarie Bailey qui ne veut pas perdre plus de chirurgiens. Ailleurs Levi est accepté dans l’essai de vaccin. Pendant ce temps, Amelia et Owen soignent un patient dans un accident de voiture, et Hayes et Jo rencontrent le tuteur légal de Luna. Si la promo indique quelque chose, c’est que Jo pense apparemment à adopter la petite.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 17 – 17×16 – I’m Still Standing

Source : EW / Crédit ©ABC