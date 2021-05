Doctor Strange : Kevin Feige regrette le casting de Tilta Swinton en Ancien

Kevin Feige regrette le casting de Tilta Swinton en Ancien à la place d’un acteur ou d’une actrice asiatique dans Doctor Strange.

Lorsque le casting de Tilda Swinton dans le rôle de l’Ancien a été annoncé pour la première fois en 2016 pour Doctor Strange, ce choix a immédiatement suscité la controverse. Dans les comics, le sorcier a toujours été décrit comme un homme asiatique, et la nouvelle que Swinton, une actrice blanche, s’attaquerait à ce rôle n’a pas été très bien reçue.

Hollywood à une mauvaise tendance de perpétuer des stéréotypes asiatiques nocifs et de blanchir des personnages asiatiques. À l’époque, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, et le réalisateur de Doctor Strange, Scott Derrickson, ont défendu le casting de Swinton comme une tentative d’éviter les stéréotypes racistes asiatiques.

Mais maintenant, dans une nouvelle interview avec Men’s Health, Feige admet que Marvel a commis une erreur. « Nous pensions que nous étions si intelligents et si avant-gardistes », a déclaré Feige au magazine. « Nous n’allions pas faire le cliché du vieil homme sage asiatique. »

« Mais c’était un signal d’alarme pour dire : « Eh bien, attendez une minute, y a-t-il un autre moyen de trouver une solution ? Y a-t-il un autre moyen à la fois de ne pas tomber dans le cliché et de caster un acteur asiatique ?» Et la réponse à cela, bien sûr, est oui. »

En 2016, Derrickson a déclaré qu’il avait délibérément choisi Swinton comme une tentative de « renverser les stéréotypes raciaux et de créer la meilleure diversité possible au sein de la distribution ». À l’époque, Marvel a publié une déclaration adressant la controverse : « Marvel a un très fort bilan de diversité dans son casting de films et s’écarte régulièrement des stéréotypes et des sources pour donner vie à son [univers cinématographique Marvel]. L’ancien est un titre qui n’est pas exclusivement détenu par un seul personnage, mais plutôt un surnom transmis à travers le temps, et dans ce film en particulier, l’incarnation est celtique. »

Tilda Swinton est une excellente actrice, cela n’enlève rien à sa performance dans le film, mais dans une industrie où il est déjà compliqué pour les acteurs asiatiques de trouver des rôles significatifs, il est dommage que Marvel ait pris cette décision à l’époque.

L’admission de Feige intervient à quelques mois de la sortie de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, son premier film avec un protagoniste de super-héros asiatique. L’acteur canadien d’origine chinoise Simu Liu joue le héros Shang-Chi. Le film sortira en salles le 1er septembre.

Source : Men’s Health / Crédit ©Marvel