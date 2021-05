Brooklyn Nine-Nine saison 8 : Trailer et date pour la dernière saison

Découvrez un trailer et une date de diffusion pour la huitième et dernière saison de Brooklyn Nine-Nine.

Brooklyn Nine-Nine, c’est bientôt fini. NBC a annoncé la date de la saison finale qui sera très courte. La saison 8 arrivera le 12 aout sur la chaine à raison de deux épisodes par semaine et n’aura que 10 épisodes.

Cela a été une longue attente pour les fans de la série qui raconte les exploits des policiers déjantés du quartier de Brooklyn à New York. Le final de la saison 7 a été diffusé en avril 2020, vers le début de la pandémie. La saison 8 était censée être diffusée au cours de la saison 2020-2021, mais c’était l’une des nombreuses séries qui ont dû arrêter la production en raison de la propagation du COVID-19.

Les scénaristes ont aussi décidé de revoir leur copie après toutes les violences policières survenues aux Etats-Unis avec les meurtres de George Floyd et Breonna Taylor.

NBC a également dévoilé un bref aperçu de la nouvelle saison, qui est mélangé avec des images classiques et le casting qui revient sur cette aventure folle que fut la série et teasent ce qui nous attend. « Nous sortons avec un bang et un petit mic drop», prévient la star Melissa Fumero, comme vous le verrez ci-dessous.

Rendez-vous donc le 12 aout pour les derniers épisodes de Brooklyn Nine-Nine. En attendant, les saisons précédentes de la série sont disponibles en France sur Netflix. Si rien ne change, la saison 8 devrait être disponible en US+24 sur MyCanal.

Brooklyn Nine-Nine saison 8 – trailer