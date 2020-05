Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : Deke tente d’expliquer le voyage dans le temps (extrait)

Découvrez un extrait du premier épisode de la saison 7 de Agents of S.H.I.E.L.D.

La semaine prochaine, Agents of S.H.I.E.L.D. reviendra pour sa septième et dernière saison sur ABC. Un nouvel extrait de la série a été dévoilé par Marvel et montre une partie de la Team qui se retrouve dans les rues de New York dans les années 30.

Deke tente d’expliquer comment fonctionne le voyage dans le temps. Selon lui, c’est comme le cours d’une rivière : quelques bâtons jetés dans un ruisseau ne changeront pas la direction, en revanche, trop de bâtons créent un barrage, ce qui n’est pas bon.

La saison 7 verra l’équipe créée par l’agent Phil Coulson face à leur dernière mission. Après avoir voyagé dans le temps jusqu’en 1931 à New York, les Agents tenteront d’empêcher les chasseurs Chronicom d’établir la Terre comme leur maison. Dans le même temps, ils devront sauver le groupe terroriste connu sous le nom d’Hydra pour maintenir l’existence du S.H.I.E.L.D. et sa place dans la chronologie. Coulson et co. n’auront que treize épisodes pour arranger les choses.

Dans le premier épisode de la saison, l’équipe doit se dépêcher pour savoir exactement ce qui s’est passé. S’ils échouent, cela signifierait une catastrophe pour le passé, le présent et l’avenir du monde.

Agents of S.H.I.E.L.D. revient le 27 mai pour sa dernière saison.

Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 – Extrait