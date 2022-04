Thor Love and Thunder : L’histoire de Jane Foster se confirme (affiche et spoilers)

Natalie Portman a aussi droit son affiche de nouvelle déesse du tonnerre et l’histoire de Jane Foster se confirme dans Thor Love and Thunder. Spoilers

Marvel Studios a officiellement publié la première bande-annonce de Thor : Love and Thunder, donnant un premier aperçu de Natalie Portman en tant que Jane Foster/Mighty Thor. Mighty Thor a été introduit pour la première fois en 2014 et a été créé par Jason Aaron.

Dans cette histoire, Thor ne peut plus soulever Mjolnir après que Nick Fury lui ait dit un secret. Jane Foster reçoit un diagnostic de cancer et parvient soulever le marteau. Les fans se demandaient alors si le film incorporerait le scénario des comics et il s’avère que se sera bien le cas.

Dans la description d’une réplique du casque de Mighty Thor (via The Direct), qui a fait surface en ligne, il est révélé que le personnage aura aussi un cancer sur grand écran. Voice la description qui renseigne sur des points d’intrigues du film :

« Atteinte d’un cancer, l’astrophysicienne et ex-petite amie de Thor, Jane Foster, a visité New Asgard et sa vie a changé à jamais. Mystérieusement, les morceaux brisés de Mjolnir, le marteau du dieu du tonnerre, l’ont transformée en Mighty Thor et lui ont conféré les super pouvoirs de Thor, pour combattre les menaces internes et externes. Maniant Mjolnir elle-même, elle était devenue une protectrice divine et une nouvelle héroïne est née !

Avec l’aide de Thor, Valkyrie et des Gardiens de la Galaxie, Mighty Thor est affrontée par le puissant Gorr, le Boucher des Dieux. Doté lui-même de pouvoirs divins, Gorr a pour mission de débarrasser l’univers des dieux partout où il les trouve. Combattant le cancer sous sa forme humaine et Gorr sous sa forme divine, Jane Foster est entraînée dans une lutte épique avec beaucoup d’amour et de tonnerre ! »