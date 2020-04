The Batman, The Flash, Shazam 2 et d’autres : Nouvelles dates de sortie

Warner Bros annonce de nouvelles dates de sortie pour les films DC The Batman, The Flash et Shazam 2 ainsi que la préquelle des Soprano et d’autres.

Il y a du changement du côté de Warner Bros. Les films DC The Batman, The Flash et Shazam 2 ont tous de nouvelles dates de sortie. Les studios annoncent que The Batman, avec Robert Pattinson, sortira finalement le 1er octobre 2021 au lieu du 25 juin 2021. Le film était en tournage quand la pandémie de COVID-19 a forcé son arrêt.

Autre film repoussé, Shazam 2 avec Zachary Levi. La suite des aventures du super-héros grand enfant sortira le 4 octobre 2022 au lieu du 1er avril 2022. Mais du bon côté, The Flash, qui a été maintes fois repoussé, est avancé et sortira le 3 juin 2022 au lieu du 1er juillet 2022.

Toujours chez Warner Bros, le film préquel de la série Les Soprano sur la jeunesse de Tony, The Many Saints of Newark, change aussi de date. Il passe du 25 septembre 2020 au 12 mars 2021.

Warner annonce aussi des changements pour le biopic d’Elvis réalisé par Baz Luhrmann. Le film avec Austin Butler et Tom Hanks, repousse sa sortie d’un mois et passe du 1er octobre 2021 au 5 novembre 2021. Tout comme The Batman, le tournage était en cours en Australie avant que la production ne s’arrête à cause du coronavirus que Tom Hanks a contracté.

Les studios repoussent aussi le film King Richard, un film avec Will Smith centré sur le père des championnes de tennis Venus et Serena Williams. Il est repoussé d’un an et sortira le 19 novembre 2021 au lieu du 25 novembre 2020.

Pour finir, le film de science-fiction Reminiscence de Lisa Joy (la co-créatrice de Westworld) arrivera dans les salles le 16 avril 2021 et le biopic sans titre de Fred Hampton membre des Black Panther (le mouvement politique, pas le super-héros) avec Daniel Kaluuya, est retiré du calendrier, il devait sortir le 21 août.

Tout ce remaniement est en grande partie dû à la pandémie de coronavirus qui pousse tous les studios à revoir leur calendrier.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros