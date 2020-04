Better Call Saul saison 5 : Une avant-dernière saison brillante (spoilers)

Retour sur la saison 5 de Better Call Saul qui marque clairement un tournant dans l’histoire de la série. Spoilers.

Quand la saison 4 de Better Call Saul est arrivée à sa conclusion, il était désormais évident que Jimmy McGill entrait pour de bon dans la peau de Saul Goodman. Il se rapprochait alors encore plus du monde de Breaking Bad. Cette transformation de Jimmy ne se fait pas sans témoin puisque Kim Wexler est à ses côtés. Kim, une avocate brillante au grand cœur qui a eu le « malheur » de tomber amoureuse de Jimmy. Non seulement la série suit la transformation de Jimmy en Saul mais elle suit aussi un changement dans le personnage de Kim qui n’est plus tout à fait la même personne qu’on a rencontré au début de la série.

Dès le départ, Kim était déjà un excellent personnage. C’est une avocate douée, généreuse et pleine de ressources. Cette saison 5 l’a clairement mise en avant et a fait d’elle la personne la plus intéressante de la série. Kim est sans aucun doute l’un des meilleurs personnages de la télévision qui existe en ce moment. Elle a tenu tête à Lalo Salamanca, un baron de cartel dangereux et elle a pris la décision de saboter son client le plus important en quittant une grosse firme d’avocat. Elle a du caractère et quand Saul lui dit enfin la vérité sur ce qui s’est passé dans le désert, elle ne le juge pas.

Better Call Kim

Le final de la saison a montré une Kim qui joue de plus en plus avec le feu et dont la morale commence de plus en plus à devenir floue. Cela inquiète d’ailleurs Jimmy qui la voit changer et pense qu’il est responsable parce que lui-m^me a changé. Mais Kim est sa propre personne, elle prend ses propres décisions. Et si elle a épousé Jimmy, elle n’a pas besoin de sa permission pour faire ce qu’elle veut.

Quand elle croise Howard qui suggère que Jimmy a une mauvaise influence sur elle, Kim commence vraiment à vouloir piéger Howard. Elle a dans l’intention de le faire tomber avec l’affaire Sandpiper qui pourrait faire gagner beaucoup d’argent à Jimmy et à elle. Kim pourrait alors enfin monter son propre cabinet et faire son bénévolat. L’état d’esprit de Kim est que la chute d’Howard n’est rien comparé au bien qu’ils peuvent faire pour d’autres personnes. Elle devient de plus en plus « Mme Goodman » et elle est prête à jouer au même jeu que Jimmy dans le but de faire le bien d’autrui.

Un duo de maître

La fascination continue cette saison avec ce couple brillamment écrit et interprété avec une infime justesse par Rhea Seahorn et Bob Odenkirk. Toute la saison, Kim et Jimmy ont été impressionnant sur toute la ligne. Leur relation est surprenante et plus on les voit ensemble, plus on se demande vraiment ce qui va arrive à Kim parce qu’elle n’est pas dans sa vie durant les années Breaking Bad. Cela inquiète de plus en plus en plus et ont craint le pire.

Le co-créateur de la série Peter Gould a confectionné un personnage extraordinaire avec Kim, il a fait entrer une femme brillante dans la vie de Saul et elle n’est plus à ses côtés dans Breaking Bad. Le challenge qu’il s’est lui-même imposé est gigantesque : comment expliquer qu’elle ne sera plus là dans quelques années ? Que lui est-il arrivé ? Est-ce que la prédiction de sa mort va se réaliser où a-t-elle simplement décidé de s’en aller ? Clairement, le destin de Kim Wexler est l’un des plus grands mystères de la série.

Lalo en quête de vengeance

L’épisode se termine avec l’impression pour tout le monde que Lalo n’est plus une menace mais ce n’est pas le cas. Gus a commandé l’exécution de Lalo et Nacho doit trouver un moyen de s’échapper avant que les choses ne dérapent. Nacho réussi à partir mais Lalo est malin et lui aussi s’en sort, ce n’est pas un homme facile à abattre. Il est en colère et il est bien possible qu’il sache que Nacho l’a doublé. Cela ne présage rien de bon pour Nacho qui, on le rappelle, n’est pas dans Breaking Bad, même si son nom est mentionné durant la première apparition de Saul dans la saison 2. Clairement, Lalo est parti pour se venger dans la saison 6.

La saison 4 donnait parfois l’impression de regarder deux séries différentes avec d’un côté les avocats et de l’autres la bataille entre les cartels. Cette saison, on a bien l’impression de regarder une seule et même série. Le rythme s’est accéléré un peu plus et les deux univers sont entrés en collision. Jimmy/Saul a les deux pieds dans le cartel et il a emmené Kim avec lui, il n’y a plus de retour en arrière possible.

Excellente saison 5

Dans son ensemble, la saison 5 de Better Call Saul est un bijou et porte la série à son sommet. Peter Gould et Vince Gilligan ont confectionné une série préquelle extrêmement bien ficelée, écrite avec précision et ils ne laissent rien au hasard. Si Gilligan s’est éloigné durant cette saison, il sera de retour pour la conclusion de la série. La saison 6 sera la dernière et on est impatient de voir comment tout cela se termine avant que Breaking Bad entre en scène dans l’histoire. La saison 5 marque un tournant et met bien en place la suite.

Ce n’est pas évident de créer une série préquelle surtout quand la série originale est considérée comme l’une des meilleures séries de tous les temps mais Gould et Gilligan ont tenu leur pari. Avec Better Call Saul, ils ont su prendre l’essence de Breaking Bad mais ils en ont fait un produit sans pareil. On connaît le futur de certains de ces personnages et pourtant, on est fixé à l’écran pour savoir ce qui va se passer dans la scène suivante. Les scénaristes ont réussi à créer une anticipation parce qu’il reste encore plein de points d’interrogations dans cette histoire avant d’arriver aux événements Breaking Bad.

Better Call Saul est disponible sur Netflix.

Crédit ©AMC