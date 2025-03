Green Lantern : J. Alphonse Nicholson rejoint la série DC de HBO

J. Alphonse Nicholson rejoint la série DC Lanterns de HBO centrée sur plusieurs Green Lantern.

J. Alphonse Nicholson rejoint l’univers de DC. L’acteur de P-Valley devrait jouer un rôle récurrent clé dans Lanterns, la série dramatique de HBO basée sur les comics Green Lantern DC. Il rejoint Kyle Chandler, Aaron Pierre et Kelly MacDonald déjà annoncés dans des rôles principaux.

La série, de Chris Mundy, Damon Lindelof et Tom King, suit la nouvelle recrue John Stewart (Pierre) et la légende des Lanterns Hal Jordan (Chandler), deux flics intergalactiques entraînés dans un sombre mystère terrestre alors qu’ils enquêtent sur un meurtre au cœur des États-Unis.

Selon Deadline, Nicholson jouera la jeune version de John Senior.

Le casting comprend également Poorna Jagannathan, Ulrich Thomsen et Jason Ritter.

La série de huit épisodes Lanterns est produite par HBO en association avec Warner Bros Television et DC Studios. Mundy est showrunner, Lindelof et King co-écrivent et produisent la série. James Hawes réalise les deux premiers épisodes et est également producteur exécutif.

Nicholson a joué le rôle régulier de Lil’ Murda dans la série P-Valley de Starz. Ses autres crédits incluent Clipped de FX/Disney+, le remake de Les Blancs ne savent pas Sauter de Hulu/Disney+, Self Made d’après la vie de Madam CJ Walker de Netflix face à Octavia Spencer, Just Mercy avec Michael B. Jordan et Ils ont Cloné Tyrone de Netflix.

Aucune date pour Lanterns n’est annoncée pour le moment.

