John Wick 4 : Keanu Reeves et Laurence Fishburne rendent hommage à Lance Riddick

Keanu Reeves et Laurence Fishburne ont rendu hommage à Lance Riddick durant l’avant-première de John Wick 4.

La semaine dernière, nous avons appris avec tristesse le décès de Lance Riddick, acteur grandement respecté, qui fait partie de la franchise John Wick depuis le premier film. Cette semaine a eu lieu l’avant-première de John Wick Chapitre 4 et l’équipe du film s’est ainsi réuni sur le tapis rouge à Hollywood.

Evidemment, les esprits de tout le monde étaient tournés vers Riddick et ses co-stars Keanu Reeves et Laurence Fishburne ont pris le temps de raconter de bons souvenirs qu’ils ont partagés avec leur ami récemment décédé.

« Lance était une belle personne, un artiste spécial, un homme de grâce et de dignité, et il avait une telle passion pour son métier », a déclaré Reeves à Deadline lors de l’avant-première. « Avoir eu la chance de travailler avec lui pendant 10 ans et quatre films est quelque chose de très spécial pour moi et c’est vraiment nul qu’il ne soit pas là. »

Fishburne était tout aussi émotif sur le tapis rouge, affirmant que Reddick était l’un des éléments fondamentaux de la franchise.

« Nous adorons Lance », a déclaré Fishburne à THR. « Lance nous manque. C’est le cœur de ces films. Nous avons perdu notre frère, mais nous avons fait un beau film et c’est le meilleur de tous. Je pense que les gens vont l’adorer et, vous savez, c’est ce qui compte. En fin de compte, il ne voudrait pas que nous ne le fassions pas. »

Laurence Fishburne tears up while remembering Lance Reddick at the #JohnWick4 premiere pic.twitter.com/5QSw9F1Aue — The Hollywood Reporter (@THR) March 21, 2023

Lance Reddick a été retrouvé mort à son domicile de Studio City le matin du 17 mars. Aucune cause de décès n’a été signalée et les autorités ont déclaré que le décès de l’acteur semblait être de cause naturelle.

« Lance nous a été enlevé bien trop tôt », lit-on dans une déclaration de Stephanie Reddick, l’épouse de l’acteur. « Merci pour tout votre amour, votre soutien et vos belles histoires partagés sur ces plateformes au cours de la dernière journée. Je vois vos messages et je ne peux pas commencer à exprimer à quel point je suis reconnaissante de les avoir. »

John Wick Chapitre 4 sort ce mercredi 22 mars dans les salles.

