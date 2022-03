Riverdale saison 6 : Le délire surnaturel continue; et [spoiler] est mort ? (promo)

Riverdale est de retour avec un nouveau mystère autour d’Archie et Betty et la série a peut-être tué un personnage. Spoilers et promo.

Après 5 épisodes spéciaux diffusés à l’automne dernier, Riverdale est de retour à la normale…enfin presque. L’épisode de mi-saison a repris là où nous nous étions arrêtés à la fin de la saison précédente, avant « Rivervale« , avec la romance nouvellement ravivée d’Archie et Betty interrompue par une bombe lancée par l’ignoble Hiram Lodge.

L’explosion a décimé la maison d’Archie, mais Archie et Betty s’en sont mystérieusement sortis indemnes. Puis Archie a découvert qu’il était soudainement super fort et insensible à la douleur, et Betty peut maintenant voir une lueur rouge autour des méchants avant qu’ils ne commettent un crime. Alors la bombe les a transformés en super-héros ? Que ce passe-t-il dans cette série ? Même le chien a des pouvoirs et s’est auto-guéri ses pattes cassées…

Pour le reste de la saison 6, « des échos et des restes de Rivervale se produisent à Riverdale de manière, espérons-le, inattendue », a déclaré le producteur exécutif Roberto Aguirre-Sacasa à TVLine. Les scénaristes ont apparemment décidé de continuer l’ambiance paranormale de Rivervale : « Nous avons en quelque sorte pensé : « Et si Stephen King et M. Night Shyamalan étaient dans la salle des scénaristes cette saison ? » »

Comme points de référence pour la saison 6, il énumère des films de Shymalan comme Le Sixième Sens et Incassable et des histoires de King comme Carrie et Firestarter, « où une communauté normale découvre qu’un ou plusieurs de ses membres ont ces capacités qui vont bien au-delà de ce que nous pensons normalement. »

Jughead devient sourd

De son côté, Jughead, n’a obtenu aucun super pouvoir de l’explosion. Cela n’a fait que diminuer son audition, le laissant presque complètement sourd, mais : « Ce n’est que le début de l’histoire de Jughead et non la fin », laisse entendre Aguirre-Sacasa. Il tease aussi que nous verrons plus d’interactions entre les membres du gang dans la saison 6 : « Vous voyez davantage Betty et Archie dans les histoires l’un de l’autre. Vous voyez plus Archie et Jughead. Vous voyez Betty et Jughead travailler ensemble. Il y a « beaucoup d’histoires d’amitié qui sortent de là, et beaucoup de duos inattendus ».

Archie et Betty ont non seulement une nouvelle romance, mais maintenant ils ont ces capacités secrètes qu’ils ne peuvent pas expliquer. Alors, cette bizarrerie surnaturelle servira-t-elle à renforcer leur lien ? « Absolument », dit Aguirre-Sacasa. « À court et à long terme, le fait qu’Archie et Betty étaient dans cette explosion les lie d’une manière qu’ils n’auraient pas été autrement. » Et ils vont devoir mettre ces capacités à profit pour attraper le Trash Bag Killer, qui a assassiné Glen, l’ex de Betty à la fin de l’épisode. « Nous allons enfin apprendre ce qui s’est passé dans le puits avec Betty et le tueur de sacs poubelles cette saison », taquine le showrunner.

Cheryl possédée et Veronica engage un tueur

Et ce n’est pas tout, un autre problème surnaturel fait surface : Cheryl est possédée par l’esprit de son ancêtre Abigail, qui est déterminée à punir le trio pour les méfaits de leurs ancêtres. « Abigail a définitivement une rancune majeure contre Archie, Betty et Jughead », admet Aguirre-Sacasa, « mais elle aura un autre but, qui est de retrouver sa bien-aimée Thomasina. Je ne veux donc pas dire qu’Abigail ne sera animée que par des sentiments de vengeance. Il y a d’autres impulsions. Mais honnêtement, sa grande histoire est avec Cheryl. »

La première a également vu Veronica mettre fin à sa querelle de longue date avec son père Hiram – en lançant un tueur à gages contre lui. Elle a regretté sa décision et a essayé d’arrêter le coup, mais il était trop tard : le tueur lui a dit qu’Hiram était mort. « Ce n’est pas parce qu’il est mort que leur histoire est terminée », note Aguirre-Sacasa. « Loin d là. Mais cela dévie de manière très intéressante. Et parce que c’est Riverdale, il faut se demander : Sommes-nous vraiment sûrs qu’Hiram est mort ?.

« Je crois qu’il est à peu près aussi mort qu’on est mort à Riverdale, » dit Aguirre-Sacasa. La promo, à voir ci-dessous, dit que le corps d’Hiram a été retrouvé. Est-ce vraiment lui ? Encore une fois, on ne sait jamais avec Riverdale, la série a tué et ressuscité plus d’un personnage.

Riverdale a changé de case et est désormais diffusé le dimanche sur la CW. L’épisode est ensuite disponible en France sur Netflix.

Riverdale saison 6 – Promo 6×07 – Death at a Funeral