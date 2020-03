Star Wars L’Ascension de Skywalker : Pourquoi Rey a pris le nom Skywalker

L’auteure de la novélisation de Star Wars L’Ascension de Skywalker explique pourquoi il était important que Rey prenne le nom Skywalker.

Rae Carson, l’auteure de la novélisation de Star Wars L’Ascension de Skywalker s’est récemment confiée sur Rey et a expliqué pourquoi il était important qu’elle prenne le nom Skywalker. Dans le film, les spectateurs découvrent à la fin que Rey a décidé de s’appeler Rey Skywalker et non Rey Palpatine, du nom de son grand-père.

L’écrivaine comprend la controverse à ce sujet mais pour elle, la décision de Rey est quelque chose qu’elle comprend personnellement : « Quand j’avais 18 ans, j’ai pris le nom de mon beau-père pour honorer les liens d’amour et de confiance entre nous. J’imagine que c’était à peu près la même chose pour Rey, qui voulait honorer la famille qu’elle a choisie, » dit-elle.

Elle ajoute : « Je reconnais que la décision de Rey s’est avérée controversée et j’ai hâte d’en discuter avec les fans pour les années à venir. Mais ma vision actuelle est la suivante: toute la saga Skywalker concerne Palpatine qui tourne ou essaie de tourner les Skywalker du côté obscur. Il espère en particulier que Rey se révélera digne de son propre pouvoir et de son ambition et fera tomber les Skywalker. Mais malgré tous ses efforts au cours des trois générations, il échoue. Rey rejette tout de lui et devient l’héritage des Skywalker. Au final, c’est une Palpatine qui se tourne vers la lumière, remettant ainsi aux Skywalker leur ultime victoire. »

L’explication de Carson a du sens, on comprend son point personnel sur la question. Il y a une certaine logique émotionnelle quand on prend le nom de famille de quelqu’un qui compte plutôt que sa propre famille à qui on n’est pas du tout connecté.

