Avengers Infinity War : Joli concept art de la mort de Vision

Découvrez le concept art de la mort de Vision dans Avengers Infinity War

Vision est une part importante du MCU et des films Avengers. Ce dernier possédait la Pierre de l’Esprit qui était directement implantée dans son crâne. Les fans savaient que quelque chose d’horrible pourrait lui arriver puisque Thanos était sans relâche à la recherche des Pierres de l’Infini.

Pendant un moment, on s’est dit que Scarlett Witch serait celle qui sauverait tout le monde et qu’il y aurait un espoir pour sauver Vision mais ce ne fut pas le cas. Wanda a dû elle-même tuer l’amour de sa vie pour empêcher Thanos de récupérer la Pierre. Puis Thanos a utilisé la Pierre du Temps et a tué Vision à nouveau.

Ryan Meinerding, le chef des effets spéciaux de Marvel Studios, a récemment posté un concept art du film avec Vision et la Pierre qui a été arrachée de son front.

Avengers Infinity War et Avengers Endgame sont disponibles en VOD sur MyCanal.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel