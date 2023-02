The Flash saison 9 : Synopsis de “The Mask of the Red Death Part 2” (épisode 5)

Découvrez le synopsis de “The Mask of the Red Death Part 2”, l’épisode 5 de la saison finale de The Flash.

La CW a publié un synopsis pour « The Mask of the Red Death Part 2« , le cinquième épisode de la neuvième et dernière saison de The Flash. L’épisode sera diffusé le mercredi 8 mars et d’après ce synopsis, Central City et Team Flash pourraient bien être surmenés à cause de Red Death.

Voici la description de l’épisode : « Alors que Red Death fait des ravages dans Central City, Barry (Grant Gustin) et Iris (Candice Patton) élaborent un plan et se tournent vers Cécile (Danielle Nicolet) pour obtenir de l’aide. Barry est confronté à ce qu’il pense être sa plus grande erreur et le plus grand succès de Red Death. Khione (Danielle Panabaker) veut aider la Team Flash, mais Barry ne peut pas risquer de la perdre. Joe (Jesse L. Martin) donne à Barry un discours d’encouragement très nécessaire. »

La saison 9 de The Flash diffusera son troisième épisode cette semaine et pour le moment, Red Death reste une entité qui manipule son monde dans l’ombre. La Team Flash n’a pas encore connaissance de son existence mais commence à comprendre qu’il se trame quelque chose.

Le nom de Red Death a déjà été prononcé dans un épisode de la saison 5 de The Flash qui se déroulait dans le futur, ce qui a amené certains à se demander si le personnage pourrait être pris en compte dans l’Arrowverse. Une ligne de dialogue dans le crossover « Armageddon » de 2021, dans laquelle Ryan Wilder faisait référence à la lutte contre « la dame en rouge », n’a fait qu’alimenter ces théories.

On attend de voir comment la Team Flash arrivera à vaincre Red Death dans le reste de la saison.

Source : ComicBook / Crédit ©CW