True Blood : Le reboot est toujours en préparation, mais rien de concret

HBO travaille toujours sur une nouvelle version de la série True Blood mais n’a pas encore trouvé la bonne.

Il y a un certain maintenant, en décembre 2020, HBO a annoncé le retour prochain de la série True Blood avec un reboot. A l’époque, on apprenait la série serait produit par Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale) et qu’il écrirait le pilote avec le créateur de NOS4A2, Jami O’Brien.

Depuis cette annonce, il y a eu peu de détails concernant le projet à venir. Selon le directeur du contenu de HBO, Casey Bloys, il n’y a toujours pas beaucoup d’informations concrètes à annoncer, mais le projet n’est pas mort. Dans une interview avec TVLine, Bloys a déclaré que « plusieurs » versions ont été créées.

« Il y en a eu plusieurs versions. Je ne sais pas si nous avons trouvé la bonne. Je ne veux pas vous donner l’impression que c’est quelque chose de proche [d’obtenir un feu vert] », a déclaré Bloys.

Bloys a fait des commentaires similaires au Hollywood Reporter. Il a mentionné que « rien n’est vraiment ressorti » concernant la quantité de travail qui a été accompli. De plus, il a expliqué qu’il ne pensait pas qu’un reboot de la série dramatique acclamée Six Feet Under serait une bonne idée. Pour le moment, il aimerait que HBO se concentre davantage sur des idées originales.

Il y a peu de temps, il a été dit qu’une nouvelle version de Six Feet Under (autre série classique d’Alan Ball) pourrait voir le jour, ce qui n’est vraiment pas une bonne idée, sur ce point, on est d’accord avec Bloys. Quant à True Blood, il serait bien que ce reboot ne boit jamais le jour, c‘est aussi une mauvaise idée et il est difficile de faire confiance à Roberto Aguirre-Sacasa quand on voit l’était actuel de Riverdale. Ce dernier travaille aussi sur un reboot de Pretty Little Liars.

Dans la série originale, créée par Alan Ball basée sur les libres de Charlaine Harris, qui a été diffusée entre 2008 et 2014, Anna Paquin jouait le rôle de la serveuse télépathique demi-fée Sookie Stackhouse qui tombe amoureuse du vampire Bill Compton, joué par Stephen Moyer.

Le décor de la ville de Bon Temps, en Louisiane, a accueilli toutes sortes de créatures magiques, notamment les vampires Eric Northman (Alexander Skarsgard) et Pam (Kristin Bauer van Straten), le loup-garou Alcide Herveaux (Joe Manganiello) et le métamorphe Sam Merlot (Sam Trammell). Deborah Ann Woll, Ryan Kwanten, Carrie Preston, Chris Bauer, Nelsan Ellis, Jim Parrack ou encore Rutina Wesley étaient aussi au casting

Source : TVLine / Crédit ©HBO