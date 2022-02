Peacemaker : Stephen Amell répond à la blague sur Green Arrow

Stephen Amell répond à la blague visant Green Arrow dans le final de Peacemaker.

Peacemaker est connu pour sa grande gueule et les insultes envers les autres super-héros. On sait à quel point il aime se moquer de la Justice League, notamment Aquaman et son « amour » pour les poissons, mais d’autres en prennent aussi pour leur grade.

Dans le final de la saison 1, Peacemaker (John Cena) plaisante – toujours-avec un langage bien fleuri – en disant que Green Arrow « va aux conventions de Brony habillé comme la moitié arrière de Twilight Sparkle avec un trou du cul de 2,5 centimètres de large percé dans le costume ».

Les conventions de Brony sont des lieux où des fans de Mon Petit Poney, en particulier des hommes adultes, se réunissent pour partager leur passion.

Après que le journaliste Andy Behbakht ait signalé la blague à Amell sur Twitter, se demandant s’il avait regardé la série, l’acteur, qui joue maintenant un catcheur dans la série Heels, a tweeté : « Je ne l’ai pas vu. Trop occupé à montrer Cena à quoi devrait ressembler la lutte professionnelle à la télévision. »

Haven’t seen it. Too busy showing Cena what professional wrestling should actually look like on tv. https://t.co/CDE35wi8XX

Apparemment, cette blague n’est pas sortie de nulle part puisque des photos de Stephen Amell laissant penser que l’acteur serait un « brony » circulent. Evidemment, il n’est pas vraiment un brony, c’est une blague.

CANON lmao (Fun fact: The one that introduced Green Arrow to the DCEU canon is Adrian Chase) pic.twitter.com/Yv5IFHCu7i

— Matt Murdock was in No Way Home enjoyer (@CapSparklFingrs) February 18, 2022