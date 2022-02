Doctor Strange 2 : Un nouveau Wolverine dans Multiverse of Madness ?

Une nouvelle rumeur annonce que Wolverine sera présent dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness mais ce ne sera pas Hugh Jackman.

Les rumeurs concernant les caméos dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness continuent de faire leur apparition sur le web. Depuis le trailer du film dévoilé la semaine dernière qui suggère fortement l’apparition du Professeur X, d’autres membres des X-Men sont attendus par les fans, y compris Wolverine.

Pour beaucoup, le seul Wolverine est Hugh Jackman, mais ayant joué le personnage pour ce qui semblait être la dernière fois dans Logan, il est presque certain que cette version de Wolverine ne sera pas de retour pour la suite de Doctor Strange, malgré le multivers le permettant.

En revanche, il semble que nous verrons Patrick Stewart reprendre son rôle de Charles Xavier alias Professeur X, bien que l’acteur emblématique ait choisi de suivre la voie d’Andrew Garfield en niant son implication. Dans des interviews récentes, il est même allé jusqu’à dire qu’il a passé de nombreuses années à écouter des gens se faire passer pour lui et a laissé entendre que cela pourrait être une fausse voix off, mais pour l’instant personne ne le croit.

We will see Wolverine in #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness but it definitely won’t be Hugh Jackman. — Joseph Deckelmeier #BlackLivesMatter (@Joelluminerdi) February 20, 2022

Le tweet de Joe Deckelmeier, fondateur de The Illuminerdi, dit que : « Nous verrons Wolverine dans [Doctor Strange In The Multiverse of Madness] mais ce ne sera certainement pas Hugh Jackman. »

Tant que Marvel Studios et Disney ne confirment quoi que ce soit, cela reste une rumeur, il faudra être patient pour voir si Wolverine entrera dans le MCU et s’il aura un nouveau visage.

Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le MCU déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness met en vedette Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Le film, réalisé par Sam Raimi, sort le 4 mai prochain.

Source : Comic Book / Crédit ©Marvel/Fox