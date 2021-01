She Hulk : Ginger Gonzaga rejoint la série Marvel de Disney+

La série Marvel She-Hulk ajoute Ginger Gonzaga à son casting dans le rôle de la meilleure amie de Jennifer Walters.

Le casting de She-Hulk commence à prendre forme. Ginger Gonzaga (Kidding, I’m Dying Up Here) a rejoint la série dans le rôle de la meilleure amie de Jennifer Walters alias She-Hulk, jouée par Tatiana Maslany. Si au moment de l’annonce par Deadline, Marvel n’avait pas commenté l’information, Gonzaga l’a elle-même confirmé sur Twitter en réagissant à la nouvelle.

I’m beyond excited to join 💚#Shehulk!💚 We will be directed by #KatCairo! @ChairmanGao is gifting us her hilarious writing & I get to run amok w/ the insanely talented #tatianamaslaney. Thanks @Marvel & @disneyplus 4 your support & having me in the fam! Get ready! It’s AWESOME! https://t.co/bqMUdlhE5O

— Ginger Gonzaga ✨ (@gingerthejester) January 20, 2021