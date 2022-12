Ahsoka, Loki saison 2, Secret Invasion : Aperçus des séries Disney+ pour 2023 (teaser)

Disney+ dévoile un teaser pour ses programmes à venir en 2023 dont un premier aperçu de la série Ahsoka et de la saison 2 de Loki.

L’année 2023 arrive à grand pas et avec elle, de nouveaux programmes sont à venir. Disney veut vraiment motiver ses abonnés pour cette nouvelle année, et un nouveau teaser Disney+ vient mettre en évidence un échantillon de ce qui sera mis en ligne l’année prochaine.

Le teaser ne dure que 30 secondes, mais il contient quelques images de ce que la plateforme a en réserve. Et ce petit aperçu de 2023 est narré par Loki, Tom Hiddleston lui-même. Il tease « une sacrée année » avec « de nouvelles histoires, de nouveaux visages et certains familiers. »

Il y a notamment des images de Samuel L. Jackson alias Nick Fury, Emilia Clarke et Martin Freeman dans Secret Invasion, la nouvelle série du MCU.

Il y a aussi une brève apparition de Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano pour la nouvelle série Star Wars, de nouvelles images du film Peter Pan & Wendy et des images des prochaines saisons de The Mandalorian et bien sûr, de Loki, sans compter des images rapides de The Bad Batch (entre autres).

Ce n’est qu’un bref aperçu de ce que 2023 sera sur Disney+. On notera aussi que certains pays auront assez rapidement Black Panther Wakanda Forever sur la plateforme, mais ce ne sera pas le cas en France à cause de la chronologie des médias.

Rendez-vous en 2023 sur Disney+.

Disney+ – Teaser 2023