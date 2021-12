The Witcher : Une histoire de « Blood of Elves » a été gardée pour la saison 3

La showrunner Lauren Schmidt Hissrich tease une grande histoire de « Blood of Elves » pour la saison 3 de The Witcher.

Alors que la saison 2 de The Witcher est désormais disponible sur Netflix, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich a discuté de ses plans pour la suite de la série. Précédemment, elle avait confié son plan de faire sept saisons pour compléter l’histoire. Evidemment, elle n’est pas garantie de pouvoir le mettre a exécution mais elle est prête le cas échéant.

En discutant avec Collider, la scénariste confie à propos de son plan : « J’aime que « sept saisons » soit devenue la chose dont nous parlons parce que je pense aussi qu’à un moment donné, j’ai dit que je ferai 20 saisons et je suis heureuse que personne ne s’attende à ce que je fasse 20 saisons. je serais morte à cause de ça. »

Mais la créatrice reste dédiée à la source et souhaite en être le plus proche possible, c’est pour cela qu’elle parlait de faire sept saisons : « Je pense que mon objectif ultime et la raison pour laquelle j’ai parle de sept ans, c’est parce que je voulais rester fidèle aux livres. Je ne ressens pas le besoin que notre histoire aille au-delà de là où vont les livres. Je pense qu’Andrzej Sapkowski, l’écrivain, avait une fin naturelle en tête. Maintenant, en fait, depuis que nous avons commencé la série, il a publié plus de livres, nous devrons donc voir comment cela s’intègre. »

Cependant, Hissrich ne veut pas non plus s’enfermer dans l’idée de faire une saison par livre. Par exemple, la saison 2 est une adaptation de Blood of Elves, mais il y a une grande histoire de ce livre que Hissrich intégrera dans la saison 3.

« Je ne suis pas pressée de finir ces histoires, vous voyez ? Nous faisons environ un livre par saison, mais nous nous assurons également que les histoires de ce livre sont les meilleures pour cette saison de notre série. Alors parfois, nous déplaçons un peu ces pièces d’échecs. Il y a une grande histoire de Blood of Elves que nous allons faire dans la saison 3 par exemple. Ou il y avait une histoire courte que nous ne pouvions pas tenir dans la saison 1, alors nous l’avons mise dans la saison 2. Nous essayons d’être assez flexibles avec cela. »

La saison 3, basée sur le livre The Time of Comtempt, est apparemment d’ores et déjà écrite. « J’ai l’impression que les saisons 1 et 2 ont préparé le terrain pour tout ce qui est sur le point de se produire », a déclaré Hissrich dans une autre interview avec TechRadar. « Mais le processus de création ne fait que commencer. Nous avons les scripts, et maintenant nous allons faire revenir les réalisateurs, les acteurs, et commencer vraiment à approfondir et à réfléchir et à nous assurer que c’est la saison parfaite. »

En attendant la saison 3, la saison 2 de The Witcher est disponible sue Netflix.

Source : Collider, TechRadar / Crédit ©Netflix