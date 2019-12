Star Wars L’Ascension de Skywalker : Quelles célébrités apparaissent dans le film ?

Découvrez tous les caméos de célébrités connus jusqu’à présent dans Star Wars L’Ascension de Skywalker. Spoilers

Star Wars L’Ascension de Skywalker est rempli de stars. Le film, actuellement en salles, contient plusieurs caméos de célébrités et des retours surprises. Certains noms avaient déjà fait surface mais d’autres sont restés secrets. Notez tout de même que certains n’ont pas encore été révélés ou confirmés

Certaines de ces apparitions peuvent être considérées comme des spoilers, vous êtes prévenus :

Jodie Comer : L’actrice de Killing Eve joue la mère de Rey et Billy Howle (Dunkerque) joue son père.

Lin-Manuel Miranda : Le nom du compositeur et acteur avait déjà fait surface, il se trouvait dans une vidéo de coulisses du film. Il apparaît dans le film en tant que combattant de la Résistance. Notez qu’il a aussi écrit un titre pour la bande originale du film. Et en parlant de compositeur, le film contient une apparition de John Williams, le compositeur légendaire de la franchise.

Denis Lawson est bien de retour. L’acteur qui a joué le pilote de X-wing Wedge Antilles dans plusieurs films Star Wars se trouve bien dans le film comme la rumeur l’annonçait.

Mais ce n’est pas tout, L’Ascension de Skywalker contient aussi tout un tas d’autres retours inattendus comme : Hayden Christensen (Anakin Skywalker), Ewan McGregor et Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi), Liam Neeson (Qui-Gon Jinn), Samuel L. Jackson (Mace Windu), Frank Oz (Yoda), Freddie Prinze Jr. (Kanan dans la série animée Star Wars Rebels), Ashley Eckstein (Ahsoka Tano dans Star Wars: The Clone Wars), Olivia d’Abo (Luminara Unduli), et Jennifer Hale (Aayla Secura dans The Clone Wars). Cependant, ne vous attendez pas à les voir physiquement, ce sont des voix de Jedi qui résonnent dans la tête de Rey.

Pour finir, ils n’ont pas été confirmés mais Ed Sheeran, qui a été vu dans des vidéos en coulisse en stormtrooper serait présent dans le film, ainsi que Harry Styles qui a été teasé par Mark Hamill.

On attend d’avoir d’autres confirmation de caméos.

Star Wars L’Ascension de Skywalker est actuellement en salles.

Source : EW / Crédit ©Lucasfilm