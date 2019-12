Doctor Who saison 12 : La Docteur sera mise à l’épreuve (vidéo)

La Docteur sera mise à l’épreuve plus que jamais dans la saison 12 de Doctor Who.

Jodie Whittaker sera bientôt de retour dans la peau du Docteur et si on en croit cette vidéo preview dévoilé par BBC America, elle sera mise à l’épreuve plus que jamais. Cela pourrait ainsi l’éloigner de son groupe d’amis.

Dans la vidéo, Whittaker et ses co-stars discutent de ce que les fans peuvent attendre du prochain voyage à travers le temps et l’espace. Attendez-vous ainsi à de nouveaux ennemis – y compris une sorte de scorpion terrifiant – ainsi qu’à des visages familiers comme les Cybermen. Selon Whittaker, cette saison concerne le Docteur et ses amis qui partent chacun dans leur propre voyage.

Whittaker explique que son personnage sera en quête d’elle-même cette saison, comme un voyage de découverte de soi. Cela signifie peut-être qu’elle aura une certaine introspection et une évolution personnelle.

Tosin Cole qui joue Ryan explique : “Je pense que c’est la première fois que nous la voyons vraiment, en tant que nouveau Docteur, vraiment incertaine et essayant vraiment de prendre des décisions, elle a la pression, et comment cela affecte sa relation avec le groupe.”

On espère aussi que ce sera aussi l’occasion pour les autres personnages, qui sont encore très en surface, de se développer un peu plus.

Doctor Who revient le 1er janvier sur la BBC.

Doctor Who saison 12 – Preview