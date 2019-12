Avengers Endgame : La scène de la bataille avec la A-Force a failli être très différente

La fameuse scène avec les héroïnes dans la bataille de Avengers Endgame a failli être très différente et bien meilleure.

Le film Avengers Endgame contient une scène épique avec les super-héroïnes qui viennent en aide à Captain Marvel. Cette scène avec celles qu’on appelle la « A-Force » était dans l’intention de montrer que le MCU avec des femmes puissantes. Mais à l’origine, la scène était différente et probablement bien meilleure.

Si l’intention de cette scène est bonne, le résultat montre que Captain Marvel n’a en réalité pas vraiment besoin de ses camarades. La scène en elle-même est assez cool mais Carol Danvers est bien trop puissante et éclate l’armée de Thanos a elle toute seule, sans trop d’effort.

Le livre The Art of Marvel Studios’ Avengers: Endgame dévoile qu’à l’origine, cette scène était un véritable travail d’équipe. Voici ce que l’artiste Jackson Sze révèle au sujet de la scène originale :

“Captain Marvel, étant d’une puissance intergalactique, elle aide à neutraliser le vaisseau de Thanos, qui à ce stade ne fait que lancer des explosifs sur le champ de bataille et rend les choses vraiment difficiles pour tout le monde, puis elle est abattue au sol. Pepper Potts, dans sa combinaison de Rescue, le voit, se précipite vers elle et essaie de la protéger contre une autre explosion venant du vaisseau.

Donc, elle augmente ses pouvoirs de protection du bouclier et, alors qu’elle est bombardée, elle appelle toutes les femmes Avengers à venir les aider, et elles sautent toutes autour de Captain Marvel en cercle … et elles essaient toutes de combattre les Outriders et la protéger.

Finalement, elle se rend compte de ce qui se passe, remercie tout le monde, puis passe en mode binaire complet. Pepper dit simplement: “Fais ton truc, Captain”. Et puis elle zoome dans l’espace et tire sur tous les combattants et entre et détruit le grand navire comme elle le fait dans le film et élimine le tout.”

Cette scène a été changée parce qu’au final, elle n’entre pas dans la narration du film mais clairement, cette version est bien plus naturelle et prend plus de risque. Le fait que Captain Marvel soit en danger remet des choses en perspective et montre que parfois, l’être le plus puissant a besoin d’aide. Cela donne une légitimité à la A-Force qui est là pour la protéger.

On ne sait pas si cette version de la scène a été filmée ou si c’était un draft qui a été abandonné avant le tournage.

Source : Screen Rant / Crédit ©Disney