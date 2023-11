Fear The Walking Dead saison 8 : Se termine sur un bang et des retours (spoilers)

Fear The Walking Dead se termine sur un bang au sens propre comme au figuré, offrant des rebondissements, des morts et la promesse d’espoir pour l’avenir. Spoilers.

Après 8 saisons, c’est la fin pour Fear The Walking Dead. La dernière saison de Fear the Walking Dead concernait les grands retours de personnes apparemment mortes. Tout d’abord, il y avait Kim Dickens, leader de la série originale, dans le rôle de Madison Clark – présumée morte au stade de baseball lors de la saison 4 – qui est réapparue. Ensuite, c’est Troy Otto de Daniel Sharman – présumé mort par marteau dans la saison 3 – qui est bizarrement revenu.

Il y a également eu une apparition surprise de Charlie (Alexa Nisenson) – qui souffrait d’un empoisonnement aux radiations en phase terminale avant de mourir pour de bon. Puis, il y a eu un autre retour de la tombe que les fans de Fear espéraient désespérément, et ils l’ont eu lors du final de la série qui a notamment vu une explosion.

Il s’avère qu’Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) n’a en fait pas été tuée par la morsure du marcheur qui lui a arraché le bras, ni par un Troy vengeur. Au lieu de cela, elle est entrée dans une tente dans les dernières minutes du final pour retrouver sa mère.

La série s’est terminée avec la mère et la fille réunies rejoignant leur nouveau membre adoptif de la famille, Tracy, pour commencer leur voyage de retour là où tout a commencé : Los Angeles. Le trio a ensuite sauté dans leur jeep et a commencé à se diriger vers l’ouest.

Alors, comment l’équipe de Fear a-t-elle réussi à faire revenir son ancienne star à bord ? « Eh bien, c’était le rêve des showrunners », a déclaré Kim Dickens à EW. « Et ils n’avaient aucun moyen de le savoir parce qu’Alycia était partie. Elle était occupée à autre chose. Elle avait fait son chemin avec Fear et son personnage. Alors ils lui ont proposé : « Nous voulons juste que tu reviennes pour une scène », et elle a répondu : « Eh bien, oubliez mon numéro pendant un petit moment et ensuite nous verrons. »

C’est alors que les showrunners Ian Goldberg et Andrew Chambliss ont dû faire appel à leur armes secrètes. « À mesure que nous nous rapprochions, ils se disaient : ‘Kim et Colman, pouvez-vous l’appeler ?’ », raconte Dickens. « Et donc Colman l’a appelée en premier, et honnêtement, elle voulait le faire avec nous parce qu’elle avait le sentiment que nous avions commencé cette chose ensemble et c’était bien de vraiment la terminer pour nous-mêmes, pour l’histoire, et certainement pour les fans. C’est juste quelque chose qu’elle voulait vraiment faire. Elle est revenue et nous avons passé les cinq meilleurs jours ensemble que nous pouvions vivre, et c’était fou. »

Dans une interview à EW, les showrunners expliquent pourquoi ce retour à Los Angeles. Pour eux, c’était une façon de boucler la boucle. Chambliss confie : « J’avais l’impression que c’était une série qui a commencé avec Madison, la matriarche d’une famille recomposée à Los Angeles, donc c’était une fin appropriée d’avoir Madison avec une nouvelle famille recomposée composée de sa fille, puis de la fille de cœur d’Alicia. et la petite-fille de cœur de Madison qui retournent là où tout a commencé. Et elles emporteraient avec elles tout ce qu’elles ont appris, portant ce nouvel héritage qu’elles commencent à répandre à travers l’apocalypse et créant simplement l’anticipation de ces incroyables aventures qui pourraient les attendre sur la route de Los Angeles. »

Dans le reste de l’épisode, les protagonistes sont partis dans des directions différentes. June était accompagnée à son retour dans la cabane de John par Dove/Odessa, désireuse d’apprendre la médecine. Dwight et Sherry ont décidé d’essayer de transformer le Sanctuaire en un véritable sanctuaire. Daniel a retrouvé Skidmark, même si Alicia n’a pas laissé entendre que c’était elle qui les avait réunis (ou qu’elle était en vie). Madison a laissé des bonnets bleus révélateurs à Strand, qui l’a aperçue, Alicia et Tracy au loin alors que lui, Frank et Klaus avançaient dans leur vie.

Fear The Walking Dead est disponible sur MyCanal.

Source : EW / Crédit ©AMC