Blade : Delroy Lindo en négociations pour un rôle dans le film Marvel

Delroy Lindo est en négociations pour rejoindre Mahershala Ali dans le film Blade de Marvel.

Delroy Lindo pourrait bien rejoindre le Marvel Cinematic Universe. Selin The Hollywood Reporter, l’acteur récemment vu dans le film Netflix The Harder They Fall, serait en négociations pour un rôle dans le film Blade aux côtés de Mahershala Ali.

Pour le moment on ne sait pas quel rôle Lindo pourrait jouer, mais cela marque la première grande annonce de casting pour la nouvelle version de Blade depuis l’annonce d’Ali en 2019.

Marvel a annoncé le projet lors de la présentation du studio au San Diego Comic-Con en 2019, le présentant comme un nouveau film qui amènerait Blade dans le MCU. La version d’Ali du personnage n’a pas encore fait ses débuts à l’écran, mais la voix de l’acteur peut être entendue dans l’une des scènes post-générique du film Eternels récemment sorti, s’adressant à Dane Whitman (Kit Harington).

Bassam Tariq (Mogul Mowgli) réalise le film, sur un scénario de Stacy Osei-Kuffour (Watchmen).

Lindo a récemment joué le rôle du maréchal américain Bass Reeves dans le western The Harder They Fall de Jeymes Samuels, et il a été salué pour sa puissante performance dans Da 5 Bloods de Spike Lee. Il était précédemment dans la série The Good Fight qu’il a récemment quitté. Il sera ensuite, dans la série Anansi Boys de Neil Gaiman pour Amazon.

Le nouveau Blade devrait commencer son tournage à l’été 2022.

Source : THR / Crédit ©DR