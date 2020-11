The Walking Dead saison 10 : Retour en février pour les épisodes bonus

Les six épisodes bonus de la saison 10 de The Walking Dead seront diffusés en février et Robert Patrick rejoint la série.

AMC a enfin posé une date pour le retour de sa série phare, The Walking Dead. Les six épisodes bonus de la saison 10 seront diffusés à partir du 28 février sur AMC mais il sera accessible via la plateforme AMC+ dès le 25 février pour les abonnés. La série reviendra avec l’épisode Home Sweet Home qui sera le 17ème de la saison.

L’épisode de retour se concentrera sur Maggie (Lauren Cohan), qui vient avec « une histoire qu’elle n’est pas prête à partager, même si son passé la rattrape », selon la chaine. En plus de cela, la sécurité de Negan (Jeffrey Dean Morgan) est à nouveau en jeu, et Daryl (Norman Reedus) et Maggie combattent une menace invisible et inconnue.

En plus de ça, on apprend qu’Hilarie Burton, l’épouse de Jeffrey Dean Morgan, qui a été annoncée dans le rôle de Lucille la femme de Negan, apparaitra dans l’épisode 22 qui s’intitule Here’s Negan et plongera dans le passé du personnage.

Les autres acteurs confirmés sont Robert Patrick (X-Files) dans le rôle de Mays et la star de Cobra Kai Okea Eme-Akwari dans le rôle d’Elijah, l’homme qui se trouve derrière le masque de fer.

« There’s still goodness in this world, you just have to look for it… »

« There's still goodness in this world, you just have to look for it… »

Les nouvelles descriptions d’épisodes confirment également que nous verrons ce qui est arrivé à Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) et Princess (Paola Lázaro) à la suite de leur rencontre avec des soldats du Commonwealth.

The Walking Dead est diffusée en France sur OCS.

Crédit ©AMC