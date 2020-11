Ms Marvel : Premières photos d’Iman Vellani en Kamala Khan sur le tournage

Découvrez les premières images d’Iman Vellani en Kamala Khan sur le tournage de Ms Marvel.

Des photos pour la série Ms Marvel de Disney+ ont fait surface sur la toile. Le tournage de la série a commencé à Atlanta et quelques clichés de la jeune Iman Vellani, qui a été casté dans le rôle principal, ont fait leur apparition en ligne.

Le site Just Jared a dévoilé ces photos où on découvre la jeune fille en civile à vélo, avec un casque sur la tête. Elle porte une veste militaire et un sac dos sur certaines images et sur d’autres photos, on peut la voir avec un costume qui ressemble à celui de Captain Marvel.

Marvel fans! We have your first look at newcomer Iman Vellani as Ms. Marvel/Kamala Khan on the « Ms. Marvel » set!! https://t.co/Ax46rq09Lc — JustJared.com (@JustJared) November 19, 2020

AAAAAH! She dresses up as captain marvel pic.twitter.com/3RQiqPlCmE — Emma ᱬ (@bewitchedwanda) November 19, 2020

Ms Marvel est une super-héroïne américaine d’origine pakistanaise et elle est la première musulmane du MCU. De son vrai nom Kamala Khan, est elle apparue pour la première fois dans le comic book Captain Marvel #14 d’août 2013.

Elle est la cinquième héroïne à prendre le nom de code de Miss Marvel. Elle peut prendre l’apparence de quelqu’un d’autre, changer la taille de son corps ou d’une partie seulement. Elle possède également un pouvoir d’auto-guérison.

Ms Marvel n’est qu’une des nombreuses séries Disney + que Marvel a en préparation, centrée à la fois sur les visages familiers de Marvel des films comme The Falcon and the Winter Soldier, Loki et Hawkeye et de nouveaux personnages comme She-Hulk, qui vient de caster Tatiana Maslany dans le rôle principal.

La première série, avec Elizabeth Olsen dans le rôle de Scarlet Witch et Paul Bettany dans le rôle de Vision sera WandaVision et elle arrive en janvier sur la plateforme Disney+.

Source : Just Jared / Crédit ©DR