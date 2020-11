Justice League : 2h30 d’images inédites dans la version de Zack Snyder

Zack Snyder promet que sa version de Justice League contient près de deux heures et demie d’images inédites.

Bien que nous sachions que le nouveau montage de Justice League offrira aux fans environ 4 heures de plaisir de super-héros, il n’a jamais été précisé quelle quantité de ces images seront inédites … jusqu’à présent.

En discutant de la sortie de la nouvelle bande-annonce sur le réseau social Vero, Zack Snyder a révélé combien de temps d’images inédites contiendra son film : « N’oubliez pas non plus qu’il s’agit probablement de deux heures et demie de séquences inédites dans ce film, j’imagine. Quelque chose comme ça ! Ça va être amusant pour tout le monde d’en faire l’expérience pour la première fois. »

En plus des récents reshoots qui ajouteront environ 5 minutes de nouvelles scènes, Le Snyder Cut devrait contenir environ 150 minutes de séquences inédites. Il ne devrait contenir aucun des plans filmé par Joss Whedon durant les précédents reshoots qui ont complètement altéré la version de Snyder.

Au cours des derniers mois, Snyder a révélé que don film apporterait plusieurs changements substantiels par rapport à ce que le public a vu dans le Justice League de Joss Whedon. Le film verra Joe Manganiello reprenant le rôle de Deathstroke, l’arrivée de Ray Porter en tant que Darkseid, beaucoup plus de l’histoire tragique de Cyborg, Harry Lennix se révélant en Martian Manhunter, et même le retour de Jared Leto dans le rôle de Joker.

Dans le reste du casting, on trouve ; Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adam, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen Hippolyta et J. K. Simmons.

Le Snyder Cut sortira courant 2021 sur HBO Max.

Source : Vero / Crédit ©Warner Bros