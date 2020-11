Grey’s Anatomy saison 17 : Meredith en danger et un autre retour annoncé (spoilers et promo)

Promo du prochain épisode de Grey’s Anatomy qui voit Meredith se battre pour sa vie et qui dévoilera un autre retour. Spoilers.

Comme on le suspectait, Meredith est bien positive au COVID-19 et son état de santé ne s’améliore pas. Dans le season premiere, Meredith s’est effondrée sur le parking de l’hôpital puis elle est partie dans un rêve où elle voit Derek.

L’épisode 3 diffusé ce jeudi n’a pas vraiment montré plus de Derek, on le voit de temps en temps quand elle perd connaissance mais elle a du mal à le rejoindre. Clairement, cela signifie que ce n’est pas encore son heure mais il lui dit qu’il sera là quand elle sera prête.

Dans la promo du prochain épisode, qui sera diffusé dans deux semaines, Meredith ne va vraiment pas fort et tout le monde se bat pour la garder en vie. Elle continue de dériver dans son rêve sur cette plage et la promo dévoile « qu’une autre personne de son passé revient ».

Alors de qui s’agit-il ? Au fil des saisons, Meredith a perdu beaucoup de proches. En haut de la liste, on imagine que ça puisse être sa mère Ellis Grey puisque c’est le nom qu’il y a avait sur le scénario à la place de Derek. Sa mère pourrait lui apparaitre pour lui dire à quel point elle est fière d’elle.

Dans les autres choix possibles, il y a George O’Malley (T.R Night) qui est mort dans la saison 5 après un horrible accident. George a eu un impact positif dans la vie de Meredith et il pourrait vraiment apporter une certaine émotion à la série et pourrait booster Meredith et l’aider à survivre.

Autre possibilité, sa soeur Lexie qui est décédée dans un crash d’avion à la fin de la saison 8. Seul bémol, Chyler Leigh se trouve à Vancouver où elle filme Supergirl et Grey’s Anatomy est tournée à Los Angeles. L’actrice a dû se mettre en quarantaine pendant deux semaines avant que Supergirl ne commence le tournage en octobre, il n’y a donc peut-être pas eu une fenêtre suffisamment grande pour filmer une scène de plage avec Ellen Pompeo à la fin du mois de septembre.

Evidemment, on pense que cette plage est comme un purgatoire où elle rencontre les êtres qu’elle a perdu, mais ce n’est peut-être pas le cas, c’est peut-être juste un lieu où elle voit les gens qu’elle aime et ce n’est pas obligatoire que ce soit quelqu’un qui est mort. On pense ainsi à Cristina. La série de Sandra Oh, Killing Eve, n’a pas encore repris sa production mais elle a aussi d’autres projets en route comme une série (The Chair) et un film avec Awkwafina, les deux en préparation pour Netflix. On se demande ainsi si elle a pu avoir le temps de filmer une scène.

Il faudra être patient pour découvrir qui sera la prochaine personne à apparaitre dans le rêve de Meredith. Notez que Patrick Dempsey devrait encore apparaitre dans la saison.

Grey’s Anatomy saison 17 – Promo 17×04