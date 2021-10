The Flash saison 8 : Premier trailer pour l’événement Armageddon !

La team de The Flash n’a que 7 jours avant « Armageddon » dans la première bande-annonce de l’événement de super-héros DC en 5 parties.

Une première bande-annonce pour Armageddon a enfin été dévoilée par la CW. Cet événement en 5 parties réunira plusieurs super-héros de l’Arrowverse. Et comme on peut le voir, Barry aura une semaine chargée pour tenter d’arrêter la menace extraterrestre menée par Despero (Tony Curran). Il va ainsi faire appel à ses amis super-héros pour l’aider.

Cress Williams (Black Lightning), Javicia Leslie (Batwoman), Brandon Routh (Atom), Chyler Leigh de Supergirl dans le rôle de Sentinel et Kat McNamara d’Arrow dans le rôle de Mia Smoak viendront prêter main forte à Barry et sa team dans cette nouvelle mission qui menace la Terre. Osric Chau vu dans « Crisis on Infinite Earths » reviendra aussi dans le rôle de Ryan Choi. Certains d’entre eux peuvent être aperçu dans la bande-annonce qui promet une menace sans pareil.

Notez aussi que Neal McDonough de Legends of Tomorrow dans le rôle de Damien Darhk et Tom Cavanagh de The Flash dans le rôle de Reverse Flash seront aussi de retour pour Armageddon.

The Flash revient le mardi 16 novembre pour cet événement qui sera diffusé sur cinq semaines sur la CW.

The Flash saison 8 – Trailer Armageddon