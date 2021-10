Les Eternels : Le film mentionne Superman (Featurette)

Une featurette pour Les Eternels confirme que Superman est un personnage connu dans le MCU.

A deux semaines de la sortie du film Les Eternels, une nouvelle featurette postée sur les réseaux montre un extrait du film où le fils de Phastos (Brian Tyree Henry), Jack, semble reconnaître Ikaris qu’il a vu à la télé et dit : « Papa, c’est Superman avec la cape et tu tirais des rayons laser de tes yeux ! »

De toute évidence, ce dialogue est une blague pour qu’Ikaris, légèrement agacé, réponde « Je ne porte pas de cape », mais c’est aussi un easter egg qui reconnait que les comics DC existent dans le MCU. Ce n’est pas la première fois que Marvel fait un clin d’œil à DC. Luke Cage de Netflix était pleine de références à Superman et Iron Man 3 avait une référence aux « Super Friends » avec Happy Hogan. Et puis il y a cette scène dans Spider-Man Homecoming où Peter tente de dissimuler sa voix avec un « mode interrogation » qui faisait grandement penser au Batman de Christian Bale.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Les Eternels, cette nouvelle production de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements d’Avengers: Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, les Déviants.

L’histoire se déroule sur deux périodes. Une histoire se déroule dans le passé lorsqu’ils fonctionnaient comme une équipe formidable et une unité familiale proche. Le deuxième scénario est dans le présent, lorsque le groupe s’est fracturé et s’est séparé, se contentant de vivre parmi les humains, se cachant à la vue de tous. La menace dominante des Déviants, qui menacent une fois de plus l’existence de l’humanité, signifie que les Éternels doivent mettre leurs différences de côté et se regrouper.

Le casting de Les Eternels inclus Richard Madden dans le rôle de « tout-puissant » Ikaris, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, Lauren Ridloff dans le rôle du speedster Makkari (la première super-héroïne sourde du MCU), Brian Tyree Henry en tant que l’inventeur Phastos, Salma Hayek en tant que chef Ajak, Lia McHugh en tant que «jeune éternelle» Sprite, Don Lee en tant que Gilbamesh, Angelina Jolie en guerrière Thena, Kit Harington en Dane Whitman (alias Black Knight), Barry Keoghan en Druig et Gemma Chan en Sersi.

Réalisé par l’oscarisée Chloé Zhao, Les Eternels sortira en salle le 3 novembre 2021.

Source : Comic Book / Crédit ©Marvel