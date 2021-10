Les Eternels : Clhoe Zhao mène « le MCU dans une nouvelle direction » selon les premières réactions

Les premières réactions pour Les Eternels commencent à tomber et le qualifie de « film Marvel le plus ambitieux ».

Les premières réactions du nouveau film de Marvel qui introduit de nouveaux héros dans le MCU sont arrivées et il est clair que Les Eternels pourrait être le film le plus unique que la franchise ait vu jusqu’à présent. En effet, les premières critiques, qui sont plus des réactions à chaud après la première du film, sont très positives.

Le sentiment général qui ressort des tweets est le fait que le film donne une sensation différente des autres films du MCU et porte la franchise dans une nouvelle direction.

Selon Tim Leong de EW, le film est « de portée épique, débordant d’émotion, présente tant de beaux moments et regorge d’images à couper le souffle. »

Chloe Zhao’s #Eternals feels different than any other Marvel film so far. It’s epic in scope, bursting with emotion, features so many beautiful moments, and is full of breathtaking imagery. pic.twitter.com/rZBYvz5dgN — tim leong (@timleong) October 19, 2021

Une autre journaliste de EW, Chanelle Berlin, dit que le film l’a « vraiment surprise à certains égards, m’a ravie et m’a également fait pleurer à un moment donné, alors préparez-vous à vivre une variété de sentiments. »

#Eternals really surprised me in ways, delighted me, and also made me tear up at one point, so get ready to go through a variety of feelings. And then the credits signal some more VERY exciting Marvel adventures ahead. — chanelle berlin (@chanelleberlin) October 19, 2021

Erik Davis de Fandango a qualifié l’introduction de la nouvelle mythologie d’ « honnêtement rafraîchissante » et qu’il était facile de voir le cachet de la réalisatrice Chloé Zhao partout dans le film, en particulier dans la manière dont le film a été tourné. Il qualifie sa réalisation d’ « émouvante et réfléchie ».

Marvel’s #Eternals is spectacularly weird & rich w/ a new MCU mythology that makes it feel separate from everything else. It’s honestly refreshing. There’s a bittersweetness to the film that you feel in its sunset shots – a definite Chloé Zhao touch. It is soulful & thoughtful pic.twitter.com/pIAFAyhJ4D — Erik Davis (@ErikDavis) October 19, 2021

Brian Davids de The Hollywood Reporter a également fait l’éloge du travail de Zhao, écrivant que c’est « film Marvel le plus ambitieux » et « le plus grand compliment que je puisse lui faire, c’est que ce n’est pas un film Marvel, c’est un film de Chloé Zhao »

#Eternals is perhaps the most ambitious Marvel movie ever made. But the highest compliment I can pay it is that it’s not a Marvel movie; it’s a Chloé Zhao movie. pic.twitter.com/AzlXjJQXVc — Brian Davids (@PickYourBrian) October 19, 2021

Pour Steven Weintraub de Collider, Marvel trouve toujours de nouvelles façons de raconter ses histoires. « L’histoire m’a surpris avec certains rebondissements », a-t-il écrit, teasant également les célèbres scènes post-générique de Marvel avec un applaudissement, un pouce levé et un emoji de flamme.

My favorite part of Marvel movies is how they consistently manage to find new ways to tell their stories. #eternals is beautifully shot & looks very different than previous MCU films. Story surprised me with some of the twists & turns. The 2 after the credits scenes are 👏👍🔥 pic.twitter.com/XUgxkBngeX — Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 19, 2021

Jacqueline Coley de Rotten Tomatoes a déclaré que Kingo joué par Kumail Nanjiani « fournit les rires » mais que Sersi incarnée par Gemma Chan « est le cœur ». Pour elle, la vision de Zhao du MCU n’est que « le début de ce qui est possible » pour l’avenir de la franchise. Selon elle, la réalisatrice « a porté le MCU dans une toute nouvelle direction. »

After 25 films Chloe Zhao incredibly took the MCU in an entirely new direction w/ #TheEternals. The franchise is matured & this is only the beginning of what is possible. An absolutely breathtaking & epic film where @kumailn provides the laughs but @gemma_chan is the heart. — 🍅Jacqueline🍅 (@THATJacqueline) October 19, 2021

Ces premières réactions sont donc très bon signe pour la suite du MCU.

Les Eternels sort en salles le 3 novembre prochain.

