Hawkeye : Premier aperçu d’Echo et Kazi dans un nouveau spot TV

Premier aperçu d’Echo et Kazi (alias le Clown) dans un nouveau spot TV pour Hawkeye.

Un nouveau spot TV pour Hawkeye a été diffusé sur les antennes d’ABC et donne un nouvel aperçu de la série. Pour le moment, ce spot n’est pas officiellement disponible, mais il a été posté sur un compte Twitter.

Il est assez intéressant parce qu’on découvre un premier aperçu de deux personnages : Maya Lopez, alias Echo jouée par Alaqua Cox et Kazi, alias le Clown joué par Fra Fee. On les découvre l’un à côté de l’autre sur un plan rapide. Echo avait déjà été aperçu sous fond rouge mais ici, c’est le meilleur plan d’elle qu’on peut voir pour la première fois.

D’autres nouvelles séquences incluent un moment où quelqu’un – Kate (Hailee Steinfeld) ou Yelena (Florence Pugh) – vêtu du costume de Ronin attaque quelqu’un. Il y a quelques plans étendus de scènes précédentes que nous avons vues avec Clint (Jeremy Renner) combattant également la Tracksuit mafia.

Dans la série qui se déroule durant la période de Noël, l’ex-Avenger à la retraite offre son arc et ses flèches à Bishop. Après des années d’entraînement et d’émulation de Barton, la jeune archer « recherche des moyens de mettre en œuvre ces compétences », a déclaré la productrice Trinh Tran (Avengers: Endgame) à TV Guide. « C’est alors qu’elle rencontre Clint, qui n’a aucune idée de qui elle est et ne comprend pas vraiment son obsession pour lui. »

Disney+ et Marvel Studios vous invitent à une escapade de vacances inattendue avec Hawkeye, une nouvelle série se déroulant dans la ville de New York post-blip. L’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple : retrouver sa famille pour Noël. Possible ? Peut-être avec le l’aide de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), une archère de 22 ans qui rêve de devenir un super-héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit de fête.

La distribution comprend également Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et la nouvelle venue Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez.

Composée de 6 épisodes, Hawkeye est supervisée à l’écriture par Rhys Thomas et est réalisée par le duo Bert et Bertie.

Hawkeye arrivera le 24 novembre sur Disney+ avec deux épisodes puis a plateforme proposera ensuite un épisode par semaine.

Crédit ©Marvel/Disney+