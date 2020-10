Le Blues de Ma Rainey : Bande-annonce du dernier film de Chadwick Boseman

Découvrez la bande-annonce du film Le Blues de Ma Rainey avec Viola Davis, qui est aussi la dernière prestation de Chadwick Boseman.

Netflix a dévoilé la bande-annonce du film Le Blues de Ma Rainey (Ma Rainey’s Black Bottom en VO), un long métrage qui se trouve être le dernier rôle de Chadwick Boseman avant sa mort. La bande-annonce promet une belle prestation de l’acteur qui nous a quitté trop tôt.

Il s’agit de l’adaptation de la pièce d’August Wilson, réalisé par George C. Wolfe et produit par Viola Davis et Denzel Washington.

Situé en 1927 à Chicago, le film met en vedette Boseman en tant que trompettiste déterminé nommé Levee et Viola Davis dans le rôle de la chanteuse Ma Rainey, surnommée la « reine du blues » qui a vraiment existé. Le film suit les membres du groupe noir de la chanteuse et les producteurs de disques blancs déterminés à contrôler la légendaire chanteuse.

En plus de Viola Davis et Chadwick Boseman, au casting du film on trouve Colman Domingo, Michael Potts, Glynn Turman, Dusan Brown et Taylour Paige.

Réalisé par George C. Wolfe, Le Blues de Ma Rainey sera disponible sur Netflix le 18 décembre.

Le Blues de Ma Rainey – Bande-annonce VF