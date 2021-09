Les Gardiens de la Galaxie 3 : Une exploration de Nebula post-Thanos

Karen Gillan tease une exploration plus en profondeur de Nebula dans un monde post-Thanos dans Les Gardiens de la Galaxie 3.

Apparemment, le troisième volet des Gardiens de la Galaxie sera vraiment un film plein d’émotions. Alors que le tournage devrait démarrer en novembre, Karen Gillan s’est exprimée sur le film qui pourrait bien être la fin pour la franchise de James Gunn.

Dans une interview avec Yahoo, Gillan a confié avoir lu le scénario avec Pom Klementieff (Mantis) et qu’elles ont pleuré en le lisant. Elle avait déjà partagé cette information il y a quelques mois mais cela prouve à quel point ça la marqué. « Nous l’avons lu ensemble dans la même pièce, puis nous nous sommes regardées et nous étions en larmes… tellement plein d’émotions.»

Elle révèle également que le film explorera son personnage Nebula après tous les événements avec Thanos. Elle ajoute : « Vous en apprenez plus sur les personnages existants et à un niveau plus profond. Je suis vraiment excitée à l’idée d’explorer Nebula, après Thanos. »

Evidemment elle ne donne aucun détail spécifique sur ce qui a fait pleurer, mais vous êtes prévenus, le film va probablement faire pleurer le public. Ce qu’on peut spéculer, c’est que c’est probablement par rapport à la mort d’un personnage puisque James Gunn a teasé des morts possibles.

Avec Les Gardiens de la Galaxie 3, Karen Gillan retrouvera James Gunn pour la première fois depuis le deuxième film solo des Gardiens en 2017, qui a vu le développement de son personnage la faire passer d’une méchante frustrée à une héroïne. Nous verrons comment son histoire se développe davantage dans Thor : Love and Thunder en 2022, puis à nouveau dans Les Gardiens de la Galaxie 3 quand le film sortira en 2023.

Source : Yahoo / Crédit ©Marvel