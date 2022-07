Stranger Things saison 5 : la mère de Nancy pourrait bien avoir un lien avec Vecna

D’après des indices sur les posters de la série, la mère de Mike et Nancy pourrait bien avoir un rôle décisif contre Vecna.

Depuis la diffusion du final de la saison 4 de Stranger Things, les théories vont bon train concernant la suite et fin de la série à succès de Netflix.

Après l’hypothèse concernant le retour de certains morts comme Eddie dans l’Upside Down, ou la possible survie une fois de plus d’un autre, une nouvelle théorie très plausible a fait surface concernant les origines de Vecna et sa famille.

Une théorie qui se base sur le matériel promotionnel de la série et le sens des posters qui ont été dévoilé pour la saison 4. Des posters de personnages de la série, notamment des héros que nous connaissons tous.

Des poster uniques, ou chaque portrait de personnage domine un lieu à Hawkins avec lequel ils ont un lien. Par eexemple, pour Eleven c’est bien évidemment le laboratoire, Will, Mike Jonathan, la Californie, Hopper et Joyce la Russie ; Eddie, Steve, Nancy, Max Dustin et Lucas le Manoir des Creel.

Mais ces derniers ne sont pas les seul à avoir un portrait d’eux au dessus de la demeure de Vecna. La mère de Mike et Nancy, Karen Wheeler est aussi représenté au dessus du Manoir. Alors que cette dernière n’y a pas été vu durant la saison.

D’ailleurs, la mère a été rarement aperçue cette saison si ce n’est dans quelques scènes d’exposition ou anecdotique. Ce qui a suffit pour faire réflechir les fans, sachant que les frères Duffers adorent semer des indices sur la série un peu partout. Depuis, certains ont émis l’hypothèse sur Tiktok et ailleurs, que Karen n’est pas juste la mère de Mike et Nancy.

Karen Wheeler, serait en fait Alice Creel, la sœur de Henry, qui aurait visiblement survécu au massacre, même si elle a été montrée morte dans la série. Seule raison pour laquelle cette dernière a le droit à son poster.

Une théorie qui se tient, puisque l’on vu morte seulement dans le flashback d’Henry avec Nancy. De plus, la reaction de Karen dans l’épisode 9 et final de cette saison 4 de Stranger Things, quand sa fille lui montre les particules tomber en lui disant qu’il neige, est d’un air aggravé. Comme si elle savait quelque chose.

Cette dernière étant la mère de Nancy, cela expliquerait aussi pourquoi Vecna a un lien particulier avec la jeune fille, au point de choisir de lui montrer son passé. Cette dernière est sa nièce sans que ce dernier le sache.

Il se peut aussi que cette théorie soit complètement de la pure spéculation sur une affiche marketing, basée sur scène qui placerait Karen dans la maison à la recherche de sa progéniture, coupée au montage.

Pour avoir le fin mot de l’histoire il faudra attendre la diffusion de la saison 5 de Stranger Things qui ne se fera pas avant 2024.

