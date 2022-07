Les Anneaux de Pouvoirs : Le petit fils de Tolkien a collaboré à l’écriture de la série

Les showrunners de la série dérivée du Seigneur des anneaux les anneaux de Pouvoirs ont déclaré avec collaboré étroitement avec le petit fils de Tolkien dans l’écriture de la série.

Depuis son annonce et son trailer, la série dérivée du Seigneur des Anneaux- les Anneaux de Pouvoir produite par Amazon Prime Video, déchaine les foules, notamment les fans de Tolkien, notamment concernant le respect du matériel originel.

Un accueil mitigé, avec ceux qui ont hâte d’un coté de découvrir la série, face aux sceptiques, ou même certains très opposés depuis les premières images ou l’annonce du casting. Voilà de quoi rassurer les fans les plus ardus et réfractaires au projet puisqu’il est confirmé aujourd’hui que le petit fils de Tolkien, Simon, fils de Christopher Tolkien, a été sollicité pour être consultant sur la série.

Si le Tolkien Estate n’a pas cédé les droits du Silmarillon ou des autres œuvres du maitre de la Fantasy, au-delà du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, ces derniers ont bien donné leur aval et validation pour cette adaptation qui se base avant tout sur les annexes de la trilogie de roman, et le second âge de l’histoire épique que nous connaissons tous.

Les Showrunners de la série, JD Payne et Patrick McKay, ont déclaré à l’occasion d’une interview avec le magazine Entertainment Weekly que sa contribution était – au-delà d’être nécessaire, clé pour l’écriture des Anneaux de Pouvoir.

En effet, McKay a expliqué : “ Quand on l’a rencontré la première fois, on n’y croyait pas, le petit fils de Tolkien en personne en face de nous (…). Une rencontre qui a lancé un dialogue qui s’est avéré très enrichissant et valorisant. Ses connaissances, son attention au détail, et passion pour les personnages, l’architecture des Anneaux de Pouvoirs sont au cœur des pages de notre histoire. Travailler avec Simon a été l’expérience d’une vie. »

De quoi rassurer les gardiens du temple Tolkien, qui sont persuadé que la série sera une hérésie au matériel originel. D’ailleurs Simon Tolkien a aussi déclaré qu’il avait adoré travailler avec Patrick McKay et JD Payne.

Pour ceux du fond qui étaient en train de tailler du Mithril dans une mine, Les Anneaux de Pouvoir se déroule au Second Age – des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux – et suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux alors qu’ils « confrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu », alias Sauron.

Les Anneaux de Pouvoirs sera disponible le 2 Septembre prochain sur Amazon Prime Video au rythme d’un épisode en ligne par semaine.

crédit photos : Prime Video