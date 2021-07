Sex Education saison 3 : Les élèves et la nouvelle proviseure font la promo de Moordale (teaser)

Les élèves de Moordale et la nouvelle proviseure font la promo du Lycée dans un teaser amusant pour la saison 3 de Sex Education.

« Choisis Moordale », nous dit Otis et ses camarades. Voila comment s’ouvre le nouveau teaser pour la saison 3 de Sex Education dans une vidéo en sorte de publicité pour Moordale Secondary. Une partie des élèves et la nouvelle proviseure Mlle Hope Haddon (Jemima Kirke), se sont réunies dans une vidéo pour inciter des nouveaux élèves à venir s’inscrire dans leur lycée.

Ils partagent les bénéfices de l’éducation ce lycée, mais bien évidemment, personne ne parle de « l’éducation sexuelle » et de la folie qui règne dans les couloirs de l’établissement scolaire. Certains, comme Maeve et Adam, sont clairement moins enthousiastes que les autres d’être là.

Nouvelle année à Moordale ! Otis multiplie les relations sexuelles, Eric et Adam sont officiellement en couple et Jean attend un enfant. Pendant ce temps, une nouvelle proviseure, Hope – interprétée par Jemima Kirke – tente de remettre Moordale sur le chemin de l’excellence, Aimee découvre le féminisme, Jackson a le béguin et un message vocal oublié remonte à la surface. Préparez-vous à des animaux comme preuve d’engagement, des phénomènes extraterrestres, des cupcakes en forme de vulve et encore plus de Madame Groff.

Parmi les nouveaux acteurs et nouvelles actrices qui rejoignent cette saison 3, nous retrouvons Jason Isaacs, qui joue le rôle du frère aîné de M. Groff, plus accompli et très peu modeste ; l’artiste et auteur.rice-compositeur.rice Dua Saleh, qui fait ses débuts à l’écran en jouant le rôle de Cal, un.e étudiant.e non binaire à Moordale ; et Indra Ové, qui joue le rôle d’Anna, la mère adoptive d’Elsie.

Composée de 8 épisodes, la saison 3 de Sex Education sera disponible sur Netflix le 17 septembre 2021.

Lycée Moordale – Inscrivez-vous – Teaser

Crédit ©Netflix