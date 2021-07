Blade : Le film avec Mahershala Ali aurait trouvé son réalisateur

Le nouveau film Blade de Marvel aurait trouvé son réalisateur avec Bassam Tariq.

Blade aurait enfin trouvé son réalisateur. Selon Deadline, c’est Bassam Tariq, connu pour avoir réalisé Mogul Mowgli avec Riz Ahmed, qui serait le choix de Marvel. Il serait en négociations pour la nouvelle adaptation de Blade avec Mahershala Ali dans le rôle principal du chasseur de vampires.

Stacy Osei-Kuffour est à l’écriture et Kevin Feige, le président de Marvel Studios, est à la production, comme chacun des films Marvel. Toujours selon Deadline, Feige et Ali auraient rencontré une douzaine de candidats pour le poste avant de choisir Tariq. Feige aurait considéré un scénariste/réalisateur mais il a finalement décidé d’engager une scénariste séparément.

Tariq est la sixième personne de couleur à réaliser un film pour Marvel, rejoignant Ryan Coogler (Black Panther), Chloé Zhao (Eternals), Destin Cretton (Shang-Chi), Taika Waititi (Thor Ragnarok) et Nia DaCosta qui a récemment été engagée pour la suite de Captain Marvel. Feige s’est donné pour mission ces dernières années de diversifier non seulement les acteurs apparaissant devant la caméra, mais aussi ceux derrière, et les récentes embauches l’ont prouvé.

Créé par Marv Wolfman et Gene Colan, la toute première apparition de Blade était dans le comic Tomb of Dracula No. 10 en 1973. Mi-humain / mi-vampire, Blade est un dhampir qui a consacré sa vie à devenir un chasseur de vampires. Il a été joué par Wesley Snipes dans une trilogie de films sortis entre 1998 et 2004.

Pour le moment, Marvel n’a pas confirmé l’embauche de Bassam Tariq pour réaliser Blade.

Aucune date n’a encore été annoncée pour la sortie du film.

Source : Deadline / Crédit ©DR