Star Wars : John Boyega dit “non merci” à plus de Finn

John Boyega en a vraiment fini avec Star Wars et ne reprendra jamais le rôle de Finn dans d’autres projets de la franchise.

Clairement, John Boyega en a fini avec Star Wars. Après trois films, l’interprète de Finn semble prêt à passer à autre chose. Sur les réseaux sociaux, l’acteur a posté une photo sur le tournage d’un prochain film et en réponse à un fan qui lui demande s’il serait prêt à faire une apparition dans un nouveau film Star Wars, Boyega a répondu poliment mais fermement par la négative : « Lol, Non merci, j’ai tourné la page ».

Cette réponse venant de John Boyega n’est pas étonnante. Ce n’est pas la première fois que l’acteur dit en avoir fini avec la franchise. Il souhaite simplement prendre ses distances avec Star Wars et se concentrer sur d’autres projets.

L’an dernier, il partageait déjà ce sentiment et ce désir de s’éloigner de Star Wars tout en étant reconnaissant de ce que cela lui a apporté, notamment les amitiés avec ses co-stars : « Je suis prêt pour la vie après Star Wars. (…). La vie après Star Wars est sur le point d’être géniale. C’est doux-amer à cause des connexions que nous avons établies sur le tournage, des personnes incroyables, des personnes importantes dans ma vie, en particulier Oscar [Issac] et Daisy [Ridley]. Maintenant, je suis prêt à voir nos relations grandir et prospérer dans le monde réel. »

John Boyega a aussi toujours été très honnête sur ce qu’il pensait de la direction qu’a pris la saga : « Le Réveil de la Force était un départ solide, {par contre] Les Derniers Jedi, pour être honnête était douteux. Je n’étais pas nécessairement d’accord avec beaucoup de choix là-dessus et c’est quelque chose dont j’ai beaucoup parlé avec Mark [Hamill], et nous avons eu des conversations à ce sujet. Et c’était difficile pour nous tous, parce que nous étions séparés. »

L’histoire du personnage de Finn est terminée, il n’est donc pas nécessaire pour lui de revenir dans un autre film. La saga Skywalker est finie et la franchise Star Wars s’aventurera vers d’autres galaxies, que ce soit sur le grand ou le petit écran.

En ce qui concerne le cinéma, Rian Johnson travaille toujours sur sa trilogie séparée de la saga Skywalker et Taika Waititi et Kevin Feige préparent également chacun un film à l’intérieur de l’univers. Et du côté des séries, The Mandalorian est un succès et d’autres série comme Obi-Wan Kenobi et une spin-off de Rogue One centrée sur Cassian Andor sont en préparation.

Source : Movieweb / Crédit ©Lucasfilm