Joker : Film qui a reçu le plus de plaintes au Royaume-Uni en 2019

Joker est le film qui a reçu le plus de plaintes de spectateurs au Royaume-Uni en 2019.

Clairement, Joker ne fut pas la tasse de thé des anglais, du moins, d’une certaine (une infime) partie de la population du Royaume-Uni. Selon le BBFC (British Board of Film Classification), Joker est le film qui a reçu le plus de complaintes de la part des spectateurs de cinéma en 2019.

Selon le rapport annuel dévoilé, une poignée de personnes se sont plaintes mais c’est suffisant pour être le film qui a suscité le plus « d’outrage » : « En 2019, nous avons reçu 149 plaintes couvrant 70 films, moins de la moitié de nombre de plaintes reçues en 2018, » explique le rapport.

Il souligne que « 20 personnes nous ont écrit concernant Joker, s’opposant à la classification interdit aux de moins de 15 ans. Plusieurs ont déclaré que nous aurions dû classer le film interdit aux moins de 18 ans à cause de la violence et du ton film. Un petit nombre a estimé que le film devrait être interdit. Il y a des scènes d’une forte violence dans le film qui comprennent les coups de couteau et des coups de feu, avec le détail de la blessure sanglante. »

La BBFC se défend en disant que ces scènes, même si violentes ne « nécessitent pas une interdiction de mois de 18 ans.

La violence du film a clairement été un gros sujet de conversation au moment de la sortie du film. Ce qui dérange, c’est la proximité avec le monde réel. Mais c’est le lot de l’univers de Batman qui est bien plus terre-à-terre que les autres films de super-héros. En 2008, The Dark Knight avait reçu 364 plaintes de spectateurs à cause de la violence du film qui était interdit au moins de 12 ans.

A part Joker, les films John Wick 3, Alita: Battle Angel, Bumblebee et Shazam ont aussi reçu des plaints de spectateurs qui pensaient que leur classification n’était pas appropriée. La Favorite a aussi eu son lot de plaintes (12) à cause du sexe et du langage grossier utilisé dans le film.

Source : BBFC / Crédit ©Warner Bros