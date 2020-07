Invincible : Zachary Quinto et Khary Payton pour l’adaptation du comic de Robert Kirkman

Zachary Quinto et Khary Payton rejoignent le casting voix de Invincible, l’adaptation en série du comic de Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead.

Ils rejoignent un casting composé de Steven Yeun, Seth Rogen, Zazie Beetz, Mark Hamill, J.K. Simmons, Andrew Rannells, Walton Goggins, Gillian Jacobs et Jason Mantzoukas.

La série animée est centrée sur Mark Grayson (Yeun), alias Invincible, un garçon de 17 ans qui est le fils du super-héros le plus puissant de la planète, Omni-Man (Simmons). Mais alors que Mark développe ses propres pouvoirs, il découvre que l’héritage de son père n’est peut-être pas aussi héroïque qu’il y paraît.

Zazie Beetz jouera l’ex-petite amie de Mark, Amber Bennett; Andrew Rannells jouera son meilleur ami William Clockwell; Walton Goggins, sera l’agent de liaison avec le gouvernement Cecil Stedman; Mark Hamill sera Art le tailleur de super-héros; Gillian Jacobs, sera Atom Eve collègue super-héroïne de Mark, Jason Mantzoukas sera Rex Splode; et Seth Rogen sera Allen l’Alien.

Comme avec The Boys, Amazon vise un public adulte féru de super-héros. Huit épisodes ont été commandés mais pour le moment, il n’y a pas encore de date de diffusion.

