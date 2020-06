The Mandalorian saison 1 : Caméo secret de Mark Hamill dans un épisode

Mark Hamill a un caméo secret dans la saison 1 de The Mandalorian passé quasi inaperçu.

Apparemment, Mark Hamill a fait une apparition secrète dans la saison 1 de The Mandalorian. Des mois après la diffusion de la série, on découvre que l’interprète de Luke Skywalker s’est glissé dans la carcasse d’un droïde et lui a prêté sa voix.

Mark Hamill utilise ses talents de voix depuis des décennies et il est considéré par de nombreux fans de comics comme l’une des meilleures versions du Joker. Il a collaboré avec Rian Johnson sur Les Derniers Jedi pour un petit rôle extraterrestre durant le segment Canto Bight du film. Il a même un autre rôle extraterrestre dans L’Ascension de Skywalker.

La dernière partie de la série documentaire dans les coulisses de The Mandalorian révèle que dans l’épisode 5 de la première saison, le personnage doublé par Mark Hamill apparaît dans une scène dans la cantina sur Tatooine. Il est le barman et n’est pas crédité. Personne ne l’avait remarqué jusqu’à maintenant et la nouvelle fait enfin surface.

Dans le documentaire, Jon Favreau révèle que le nom droïde est EV-9D9 et qu’il est apparu dans le Retour du Jedi où il torturait d’autres droïdes.

On attend une date précise pour la saison 2 de The Mandalorian mais on sait qu’elle arrivera pour le mois d’octobre 2020. En attendant, la saison 1 ainsi que le documentaire dans les coulisses, sont disponibles sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©Disney+