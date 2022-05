Stranger Things 4 : découvrez 8 minutes du premier épisode de la saison (vidéo)

Découvrez les huit premières minutes du premier épisode de la saison 4 de Stranger Things

Alors que la nouvelle saison de l’une des grandes séries à succès de la plate-forme Netflix sera mise en ligne la semaine prochaine, à l’occasion de l’arrivée de cette dernière, la firme de streaming dévoile les première minutes de cette saison tant attendue.

Des premières minutes de la saison 4 de Stranger Things nous ramènent dans le passé de la série, en 1979, avant les évènements autour de la fuite d’Eleven du Laboratoire avec le Dr Brenner où on y découvre une scène dans une salle de jeux avec des enfants en blouse, clairement sujets des expériences de ce dernier, puisque certains utilisent même leur pouvoir pour jouer.

On suit ensuite le sujet numéro 10, sur lequel ce dernier va continuer ses expériences. S’en suit un drame horrible que le Cerveau vous laissera découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Pour rappel cette nouvelle saison de Stranger Things un affrontement se prépare, voire une guerre qui s’annonce chaotique. Il est aussi confirmé qu’au début de la saison, Eleven n’a toujours pas retrouvé ses pouvoirs qu’elle a perdu à la fin de la saison précédente.

Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins. Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois – et la vie de lycéen n’arrange rien. C’est à ce moment de vulnérabilité qu’une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l’envers.

La nouvelle saison de Stranger Things arrivera sur Netflix le 27 mai prochain

Stranger Things saison 4 : les premières minutes

crédit photos :© Netflix