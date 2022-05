Ocean’s Eleven : Nouveau film de la franchise avec Margot Robbie

Margot Robbie va produire et jouer dans un nouveau film Ocean’s Eleven se déroulant dans l’Europe des années 1960.

La franchise Ocean’s Eleven est sur le point de revenir avec une nouvelle équipe de braqueurs et braqueuses. Quatre ans après Ocean’s Eight, le film le plus récent de la franchise, le studio développe activement un nouvel opus, dans lequel jouera Margot Robbie (Harley Quinn). Elle sera également productrice du film.

Selon The Hollywood Reporter, le film se déroule dans l’Europe des années 1960 et sera réalisé par Jay Roach. Le cinéaste a déjà travaillé avec Robbie sur Scandale en 2019, ce qui lui a valu une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Les détails de l’intrigue du nouveau film Ocean, écrit par Carrie Solomon, sont actuellement secrets, mais Warner Bros. espère commencer la production en 2023. Comme dans tous les films de la franchise, deux choses semblent certaines : il y aura une sorte de braquage et une sorte de recrutement d’équipe.

La franchise Ocean a débuté en 2001 avec Ocean’s Eleven de Steven Soderbergh. Mettant en vedette Brad Pitt et George Clooney, le film a vu Danny Ocean (Clooney) rassembler une équipe pour réaliser les braquages de casino les plus sophistiqués de l’histoire. Cela a été suivi par Ocean’s Twelve en 2004 et Ocean’s Thirteen en 2007, tous avec Soderbergh et le même casting principal.

Puis en 2018 est sorti Ocean’s Eight, centré sur une équipe de femmes. Cette fois, réalisé par Gary Ross, le film se concentrait sur Debbie Ocean (Sandra Bullock), la sœur cadette de Danny, qui a jeté son dévolu sur l’illustre Met Gala de New York.

Le personnage de Robbie sera-t-elle un autre membre de la famille Ocean ? La mère de Danny et Debbie, peut-être ? On attend de voir comment le nouveau film sera lié aux précédents.

Jusqu’à présent, les personnes impliquées dans le nouveau film au-delà de Robbie et Roach sont les producteurs Tom Ackerly et Michelle Graham, et les producteurs exécutifs Ross, Olivia Milch et Josey McNamara.

Source : THR / Crédit ©DR