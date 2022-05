CW saison 2022/23 : Trailers des nouveautés The Winchesters et Walker Independence

Découvrez les trailers des nouvelles séries The Winchesters et Walker Independence qui arrivent à la rentrée sur la CW.

La saison prochaine, la CW lancera deux nouveautés, deux préquelles pour être exact : Walker Independence, préquelle de Walker et The Winchesters, préquelles de Supernatural. Jier, après l’annonce de la grille de rentrée, les premiers trailers des deux séries ont été dévoilés. Une troisième nouveauté, Gotham Knights sera lancée plus tard et n’a pas encore de trailer.

Walker: Independence

La série préquelle de Walker, Walker: Independence est un drame d’une heure se déroulant à la fin des années 1800. Des producteurs exécutifs Seamus Fahey, Anna Fricke, Jared Padalecki, Dan Lin, Lindsey Liberatore et Laura Terry, l’histoire d’origine suit Abby Walker (Katherine McNamara d’Arrow), une Bostonienne aisée dont le mari est assassiné sous ses yeux lors de leur voyage dans l’Ouest.

Dans sa quête de vengeance, Abby croise la route de Hoyt Rawlins (Matt Barr vu dans la série-mère Walker), un adorable voleur en quête de sens. Le voyage d’Abby et Hoyt les emmène à Independence, au Texas, où ils rencontrent des résidents divers et éclectiques fuyant leur propre passé compliqué et poursuivant leurs rêves. La nouvelle famille devra lutter avec le monde changeant qui l’entoure, tout en devenant elle-même des agents du changement dans une ville où rien n’est comme il parait.

Au casting on trouve aussi : Justin Johnson Cortez (911: Lone Star), Katie Findley (Murder, Nancy Drew), Lawrence Kao (Wu Assassins), Philemon Chambers, Greg Hovanessian (Another Life).

The Winchesters

La série préquelle de Supernatural vient des producteurs exécutifs Robbie Thompson, Jensen Ackles (qui reprendra également son rôle de Dean en tant que narrateur) et Danneel Ackles, et suivra John (Drake Rodger) et Mary Winchester (Meg Donnelly) avant qu’ils ne deviennent les parents de Sam et Dean.

Dans la série, John rentre chez lui après avoir combattu au Vietnam, une rencontre mystérieuse déclenche une nouvelle mission pour retracer le passé de son père. Dans son voyage, il croise la route de Mary, une chasseuse de démons de 19 ans, qui cherche également des réponses après la disparition de son propre père. Ensemble, les deux s’associent au jeune chasseur en formation Latika (Nida Khurshid de Station 19) et au chasseur décontracté Carlos (Jonathan « Jojo » Fleites) pour découvrir les vérités cachées sur leurs deux familles.

Leur enquête les mène à un magasin de livres rares, dont la propriétaire Ada (Demetria McKinney) s’intéresse à l’occulte et pourrait fournir les pièces manquantes à leur puzzle. Mais les secrets sont profonds pour les Winchester et les Campbell, et malgré les meilleurs efforts de la mère de John, Millie (Bianca Kajlich de Legacies) pour empêcher son fils de poursuivre une vie dangereuse de chasse aux démons, John et Mary sont tous deux déterminés à travailler ensemble pour défendre l’héritage de leur famille tout en commençant à fonder leur propre famille.